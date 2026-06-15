Las autoridades migratorias de Estados Unidos, Canadá y España mantienen controles estrictos sobre la documentación de ingreso, y uno de los requisitos más importantes sigue siendo la vigencia del pasaporte.

Los ciudadanos mexicanos que no renueven este documento a tiempo podrían enfrentar problemas para abordar vuelos o incluso ser rechazados a la hora de intentar ingresar a estos países.

La vigencia del pasaporte será determinante para ingresar a Estados Unidos, Canadá y España

Las autoridades migratorias recomiendan que los viajeros mexicanos verifiquen con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de planificar cualquier viaje internacional por vía área.

En Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte vigente para ingresar al país, con por lo menos 6 meses de validez.

Canadá también exige un pasaporte mexicano válido durante todo el viaje . Además, según cada caso, los viajeros pueden necesitar una visa o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Por precaución, se recomienda contar con al menos seis meses de vigencia restante.

En España y el resto del espacio Schengen, el requisito es más estricto: el pasaporte debe haber sido emitido dentro de los últimos diez años y conservar una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo. Si no cumple estas condiciones, el ingreso puede ser rechazado.

Requisitos de pasaporte para viajar a Estados Unidos, Canadá y España en 2026. Fuente: Canva

No solo el pasaporte: estos son los otros requisitos que pueden solicitar las autoridades

Además de la validez del pasaporte, los viajeros mexicanos deben cumplir con otros requisitos migratorios dependiendo del país que visiten.

Para ingresar a Canadá, por ejemplo, puede ser necesaria una visa o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), según el historial migratorio del visitante. También es habitual que las autoridades soliciten comprobantes de alojamiento, boletos de regreso y evidencia de solvencia económica.

En Estados Unidos, los controles pueden incluir la verificación de documentos de viaje, formularios migratorios y la comprobación del motivo de la visita. Además, los ciudadanos mexicanos que viajen por turismo, negocios u otros motivos temporales generalmente deben contar con una visa americana vigente (como la visa B1/B2) o con la documentación migratoria correspondiente que autorice su ingreso al país.

Las autoridades fronterizas también pueden solicitar pruebas de solvencia económica, reservas de alojamiento, boletos de regreso y cualquier otro documento que respalde el propósito declarado del viaje.

Mientras tanto, para viajar a España es frecuente que los agentes fronterizos soliciten reservas de hospedaje, seguro médico, pasaje de salida y recursos económicos suficientes para cubrir la estancia.

Qué deben hacer los mexicanos antes de viajar al extranjero en 2026

Los especialistas recomiendan revisar la documentación con varias semanas de anticipación para evitar inconvenientes de última hora. El primer paso es verificar que el pasaporte esté vigente y en condiciones adecuadas, ya que cualquier daño físico también puede generar observaciones durante los controles migratorios.

Asimismo, es importante confirmar si el destino exige visa, autorización electrónica, formularios especiales o requisitos sanitarios adicionales. También se aconseja llevar copias digitales y físicas de los documentos más importantes, incluyendo reservas de alojamiento, boletos de regreso y comprobantes financieros.

Preparar con tiempo cada uno de estos requisitos puede marcar la diferencia entre un ingreso sin problemas o una negativa por parte de las autoridades migratorias al llegar al país de destino.