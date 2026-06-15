En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que modifica de forma significativa el acceso a la pensión por viudez, después de determinar que no es obligatorio estar casado por el registro civil para poder acceder a este beneficio.

En concreto, el máximo tribunal consideró que el acceso a la pensión no puede depender exclusivamente del matrimonio formal, ya que esto podría generar situaciones de desigualdad y discriminación frente a quienes mantienen una relación de pareja estable sin haber pasado por el registro civil.

La Suprema Corte elimina la obligación del matrimonio para acceder a la pensión

Con esta resolución, la SCJN determinó que el acceso a la pensión por viudez no puede depender exclusivamente de haber contraído matrimonio. El tribunal consideró que condicionar este derecho a una figura legal específica deja fuera a parejas que construyeron una vida en común sin formalizar su unión ante el registro civil.

De esta manera, el reconocimiento de la relación deja de centrarse únicamente en el acta de matrimonio y pasa a basarse en la realidad del vínculo afectivo y económico entre las personas, siempre que existan pruebas suficientes que lo respalden.

La SCJN elimina la obligación del matrimonio para acceder a la pensión por viudez en México. Fuente: SCJN SCJN

Sin cinco años de convivencia ni hijos: cambian las reglas del concubinato

Uno de los puntos más relevantes del fallo es la eliminación de requisitos rígidos que antes se exigían para acreditar el concubinato. Entre ellos, destacaban el mínimo de cinco años de convivencia o la existencia de hijos en común, condiciones que ahora fueron consideradas inconstitucionales.

La Suprema Corte argumentó que imponer plazos fijos o condiciones biológicas no refleja la diversidad de las relaciones actuales y puede generar exclusiones injustificadas. Por eso, a partir de este nuevo criterio, cada caso deberá evaluarse de manera individual, tomando en cuenta documentos, testimonios u otras pruebas que acrediten la relación.

Evaluación caso por caso y nuevo desafío para el sistema legal

Con este cambio, la determinación de si una pareja cumple o no con los requisitos para acceder a la pensión por viudez quedará sujeta a un análisis caso por caso. Esto implica que las instituciones deberán valorar evidencias de convivencia, dependencia económica o reconocimiento social de la relación, en lugar de aplicar reglas automáticas.

Sin embargo, la propia Suprema Corte aclaró que no fijó un nuevo plazo mínimo ni una definición cerrada de concubinato, ya que esa tarea corresponde al Poder Legislativo. Esto abre un escenario de transición en el que el Congreso de la Unión deberá establecer nuevas normas que brinden certeza jurídica sin restringir derechos.

El debate ahora se centra en cómo equilibrar la ampliación de derechos para distintas formas de familia con la necesidad de mantener reglas claras dentro del sistema de pensiones, evitando tanto abusos como exclusiones injustificadas.