La cancelación del decreto que permitía regularizar autos chocolate marcó un cambio relevante para quienes buscan importar un vehículo usado desde Estados Unidos. A partir de 2026, el trámite dejó de ser simplificado y ahora deberá realizarse bajo el esquema formal de importación definitiva. Esto implica el pago de aranceles, IVA y honorarios aduanales que elevan de manera considerable el costo total de nacionalización. El nuevo escenario redefine el panorama para miles de personas que veían en los autos importados una alternativa más accesible dentro del mercado automotriz mexicano. El decreto que permitía regularizar autos chocolate con un trámite simplificado fue cancelado, por lo que desde 2026 ya no se aceptan nuevos procesos bajo ese esquema. Con ello, desaparece la vía rápida que facilitó la legalización de millones de vehículos. Ahora, cualquier auto usado importado desde Estados Unidos deberá nacionalizarse mediante importación definitiva ante aduana, con pago completo de impuestos. Aunque algunos trámites previos podrían concluirse, el nuevo escenario implica un proceso más costoso y fiscalizado. Con el fin del decreto, legalizar un auto importado en 2026 implica pagar el 10% del valor por Impuesto General de Importación, más 16% de IVA y otros derechos aduaneros. También se deben cubrir honorarios de agente aduanal (entre 12 mil y 18 mil pesos), placas y registro estatal. En total, los costos pueden representar entre 35% y 45% del valor del vehículo, lo que reduce la ventaja económica que antes tenían los autos chocolate.