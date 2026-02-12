La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro a un criterio que llevaba casi dos décadas vigente y que marcaba la forma en que se reconocían las parejas en unión libre ante el ISSSTE. En una decisión que impacta directamente en la economía familiar, el máximo tribunal eliminó el requisito de cinco años de convivencia para acceder a la pensión por concubinato. El fallo no solo redefine los derechos de las parejas de hecho, sino que también obliga a replantear cómo se protege legalmente a las familias en México. El cambio abre la puerta a más beneficiarios y podría tener efectos relevantes en el sistema de seguridad social. La SCJN invalidó los artículos de la Ley del ISSSTE que exigían acreditar al menos cinco años de convivencia para reconocer el concubinato y acceder a pensión por viudez y servicios de salud. El Pleno determinó que este requisito vulneraba derechos como la igualdad y la protección a la familia, al imponer un plazo fijo que podía excluir relaciones legítimas. Aunque se mantiene la obligación de probar la unión de hecho, las autoridades deberán evaluar cada caso con base en evidencias concretas y no en un mínimo automático de tiempo. Eliminar el requisito de cinco años amplía el número de personas que podrán solicitar la pensión del ISSSTE tras la muerte de su pareja, lo que podría tener efectos relevantes en la administración del sistema. Especialistas destacan que la decisión reconoce mejor las distintas formas de familia actuales, aunque también advierten posibles presiones financieras sobre la seguridad social. En lo inmediato, el ISSSTE deberá evaluar cada caso con pruebas de convivencia, lo que implicará ajustes internos y posibles cambios legales. Con la eliminación del requisito de cinco años, parejas que convivieron por menos tiempo podrán acceder a pensiones y servicios de salud si acreditan su relación con pruebas válidas. Esto podría beneficiar especialmente a parejas jóvenes o sin hijos que mantuvieron una unión estable. El fallo también presiona al Poder Legislativo a definir criterios más claros para acreditar el concubinato en todo el país. Mientras se ajusta el marco legal, la decisión sienta un precedente clave en el reconocimiento de nuevas formas de familia.