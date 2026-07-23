En la apertura de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 22,87 euros y registran un volumen de 191298 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,31% en comparación con el día pasado.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA fue volátil en los últimos 10 días: alternancias al inicio, tres avances seguidos al final y leve retroceso en la última sesión, con balance neto alcista (6 subidas y 4 bajadas).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA fue del 23.19%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.06%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es mucho más estable en el último año, ya que una volatilidad semanal inferior a la anual sugiere menores variaciones y un entorno más predecible en comparación con el pasado.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,94 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.