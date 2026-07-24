En la apertura de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 22,54 euros y registran un volumen de 259181 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,12% en comparación con el día previo.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en los últimos 10 días mostró volatilidad con alternancia inicial, luego tres jornadas de avance consecutivo, una corrección breve y cierre al alza, dejando un balance neto positivo.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA durante la última semana se ha situado en un 29.28%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 30.13%. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo que ha habido menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,94 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.