La Corte Nueva ha emitido un fallo histórico que afecta a los jubilados del IMSS. En este contexto, la SCJN evaluará si los pensionados del IMSS poseen el derecho a la devolución de fondos de sus cuentas de retiro, correspondientes a la cesantía y la vejez.

El Pleno de la Corte reveló su decisión, la cual fue respaldada por una mayoría de siete votos de los Ministros. El fallo se enfoca en los fondos acumulados en los conceptos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del régimen anterior.

El pasado 13 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, adoptó una resolución fundamental para numerosos trabajadores jubilados del IMSS, estableciendo las bases para la potencial devolución de recursos de sus cuentas individuales. Esta decisión abre la puerta a la resolución de una demanda histórica sobre sus ahorros.

La presente acción legal persigue establecer de forma definitiva si, conforme a sus regímenes de jubilación, estos trabajadores tienen derecho a la restitución de dichos fondos.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025? CarlosR. Montes de Oca

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

Alcances y repercusiones de la nueva decisión del Máximo Tribunal mexicano

La decisión de la SCJN no se presenta como una sentencia definitiva para la inmediata restitución de los fondos, sino que representa un paso procesal fundamental. Al ejercer la Facultad de Atracción 677/2025, la Corte asume un grupo de juicios de amparo que previamente exhibían criterios divergentes entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Esta medida de la Corte es sumamente beneficiosa para los jubilados, al asegurar que sea el Máximo Tribunal el encargado de dictar una única interpretación. De esta forma, se evitará la dispersión de criterios legales, proporcionando certeza jurídica en todo el país sobre este delicado tema relacionado con las pensiones del IMSS.

¿Cuáles son los alcances y efectos de la Facultad de Atracción 677/2025?

La Facultad de Atracción 677/2025 fue presentada ante el Pleno con la finalidad de abordar la cuestión primordial que afecta a miles de pensionados:

Las deliberaciones se centran en la implementación de estrategias que puedan mitigar los efectos adversos asociados con dicha problemática. Se busca establecer un marco adecuado que brinde respuestas efectivas a las inquietudes presentes en este ámbito.

El Secretario General de Acuerdos anunció que la solicitud fue aprobada por “Mayoría de siete votos, señor Ministro Presidente” durante la sesión del 13 de noviembre.

Este ejercicio implica que la SCJN tomó para sí la resolución de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 de los Tribunales del Cuarto Circuito.

Una vez que la SCJN emita su sentencia de fondo, esta resolución se convertirá en una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Si el fallo final es positivo, tal como lo sugiere el título, el IMSS estaría obligado a acatar la orden y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual del beneficiario jubilado.