Las 5 playas favoritas de los europeos de agua cristalina en el archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África que ahora todos quieren conocer.

Cabo Verde, el archipiélago africano bañado por el Océano Atlántico, se ha convertido en uno de los destinos más comentados por sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Estas son cinco de sus playas más famosas.

Em 2024 Cabo Verde recibió cerca de 1,2 millones de huéspedes, con un crecimiento que refleja la preferencia por el destino sobre todo entre turistas europeos. El Reino Unido fue el principal país de procedencia de turistas.

La sorpresa del Mundial 2026 puso a Cabo Verde en el mapa

El país africano ganó una relevancia internacional inédita gracias a la participación de su selección de fútbol en la Copa Mundial de 2026, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Con cerca de 500,000 habitantes, Cabo Verde se convirtió en el país con menor población en alcanzar una fase eliminatoria de un Mundial. Cronista

Fue la primera vez en la historia que Cabo Verde se clasificó a un Mundial, y lo hizo terminando segundo de su grupo, por delante de Uruguay y Arabia Saudita, y por detrás de España.

Con cerca de 500,000 habitantes, el archipiélago se convirtió en el país con menor población en alcanzar una fase eliminatoria de un Mundial.

Las islas más visitadas

La Praia de Santa María, en la Isla de Sal, es el enclave turístico más importante del archipiélago. Cuenta con arena blanca, aguas cálidas y arrecifes de coral, además de ser ideal para nadar y practicar deportes acuáticos.

En Boa Vista se encuentra la Praia de Santa Mónica, la playa más larga de Cabo Verde con 11 kilómetros de arena blanca y aguas turquesas.

Una de las increíbles playas paradisíacas de Cabo Verde (Foto: Pixabay)

También está la Praia de Chaves, con 10 kilómetros de dunas donde es posible avistar tortugas Caretta Caretta anidando.

En la Isla de Santiago, la Praia de Tarrafal ofrece costas doradas ideales para el buceo. Y en São Vicente, la Praia de Laginha es la más famosa de la isla, cercana al centro de Mindelo, con bares de playa donde los locales nadan todos los días.