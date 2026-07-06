La inversión en maquinaria y equipo importado creció 8.77% anual, su mayor tasa desde marzo de 2024.

En esta noticia Resultado mensual

En abril, la Inversión Fija Bruta dio señales de vida y rompió una mala racha que arrastraba desde la segunda mitad de 2024 en la comparación anual.

De acuerdo con datos del INEGI, el indicador mostró un crecimiento de 5.09%, lo que representó cortar una racha de 19 meses de caídas y registró su mayor crecimiento desde julio de 2024.

Por componente, la inversión en maquinaria y equipo creció 0.94% anual, su primera tasa de crecimiento positiva desde noviembre del 2024.

Pero no todos los resultados fueron positivos: la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional mantuvo una fuerte contracción de 10.60%, registrando retrocesos durante 17 meses al hilo.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo importado creció 8.77% anual, su mayor tasa desde marzo de 2024, mientras que, la inversión en construcción creció 8.76% anual, su mayor tasa desde mayo del 2024.

La construcción residencial mostró un crecimiento anual de 16.74%, su mayor crecimiento desde octubre del 2023, mientras que la construcción no residencial creció solamente 1.11% anual, avanzando por tercer mes consecutivo, pero desacelerándose respecto al crecimiento de 3.09% en marzo.

Resultado mensual

En comparación con el resultado de marzo, la inversión registró un crecimiento mensual de 4.03%, lo que representó su mayor tasa de crecimiento mensual desde noviembre de 2020 (6.07%) cuando la economía entró en espacio expansivo tras el impacto inicial de la pandemia.

Por componente, la inversión en maquinaria y equipo registró un avance mensual de 1.96%, impulsado por la inversión en maquinaria y equipo importado, que creció 6.15%.

Ese repunte fue impulsado por las importaciones de “otros bienes” con un crecimiento mensual de 7.08%.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional registró una contracción mensual de 3.73%.

A la par de la inversión en construcción en maquinaria y equipo importado, la inversión en construcción mostró un crecimiento mensual de 6.45%, impulsada casi en su totalidad por la inversión residencial, que creció 12.42% mensual. Por su parte, la inversión en construcción no residencial registró un bajo crecimiento mensual de 0.12%.

“Es importante destacar que este crecimiento al ser por preparativos para el Mundial, no será recurrente en meses posteriores, por lo que es probable que se observen correcciones a la baja de la inversión”, adelantó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.