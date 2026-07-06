Las acciones de ASUR resintieron un menor dinamismo económico en el más reciente trimestre.

Las expectativas de que un mayor impulso en la actividad turística darían un incentivo al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), operadora de aeropuertos propiedad de Fernando Chico Pardo, no se ha logrado materializar hasta la mitad de este 2026. De acuerdo con analistas, elementos como la desaceleración económica, el encarecimiento de los boletos de avión y una menor afluencia de pasajeros en Cancún mantienen bajo presión tanto los resultados operativos como el precio de las acciones.

Asimismo, en lo que va del año, los títulos de la operadora del aeropuerto de Cozumel acumulan una contracción de 8.18% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para cotizar en MXN $531.03 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Esta contracción representa una pérdida de MXN $14,217 millones en valor de capitalización, según estimaciones de El Cronista.

Cancún, el lastre

No es lo único que retrocede. El tráfico de pasajeros decrece 1.3% a tasa anual en sus nueve aeropuertos locales, principalmente lastrada por el desempeño de Cancún, su activo más rentable donde el reporte de viajeros retrocede 3.4%, con una disminución de 6% en los turistas nacionales y 2.3% en internacionales, de acuerdo con el tráfico de pasajeros al cierre de mayo 2026.

“La parte operativa y el tráfico, principalmente en los complejos mexicanos, tendrán que mostrar un punto de inflexión para que el mercado vuelva a reconocer el valor de la compañía”, dijo Brian Rodríguez, analista bursátil en Monex.

A lo operativo se agregó un menor dinamismo macroeconómico. El analista de Monex explicó que el crecimiento económico de México se ubica por debajo de su promedio histórico y, en paralelo, las presiones a los precios del combustible, tras el conflicto geopolítico en Medio Oriente, elevaron los costos de las aerolíneas que fueron trasladados en las tarifas a los usuarios.

“La combinación de boletos más caros y un menor crecimiento económico ha afectado especialmente al turismo doméstico”, dijo Rodríguez.

Agregó que las preocupaciones por temas de seguridad registradas a inicios del año, las cuales generaron alertas en algunos mercados emisores de turistas, principalmente EE.UU., uno de los países con mayores visitantes internacionales hacia México.

Estos elementos se reflejaron en los reportes financieros. Al cierre del primer trimestre de 2026, los ingresos crecieron 0.8% principalmente afectado por una contracción de 4.3% de México; al tiempo que la utilidad neta mayoritaria cayó 20%. La utilidad operativa y el flujo operativo (EBITDA) disminuyeron 8% y 6%, respectivamente.

El analista bursátil expuso que, pese a este escenario, los inversionistas aprovecharon las bajas valuaciones para recomprar la acción; aunque el mercado sigue esperando señales de recuperación.

“Parte de ese movimiento responde a compras de oportunidad, porque la valuación ya estaba bastante castigada y presentaba un descuento de doble dígito respecto a su historia”, explicó.

ASUR optimista

Hasta ahora, las acciones muestran un incremento potencial de casi 28% a MXN $678.94 por unidad para los siguientes 12 meses, de acuerdo con información de Bloomberg. En paralelo, los 11 de los 16 analistas que dan cobertura a la emisora mantienen recomendación de Compra, el resto de Mantener.

Hacia adelante, el principal catalizador continúa siendo una recuperación del tráfico de pasajeros, de acuerdo con el analista de Monex. Si bien el Mundial de Futbol 2026 podría favorecer al sector aeroportuario mexicano, la casa de bolsa considera que ASUR sería una de las concesionarias con menor beneficio directo, ya que ninguno de los partidos se disputará dentro de su red de aeropuertos.

No obstante, el analista señaló que la mayor exposición internacional de México durante el torneo podría generar un efecto positivo de más largo plazo para destinos turísticos como Cancún, aunque la recuperación sostenida de la acción dependerá de que la empresa logre revertir la debilidad operativa y vuelva a registrar crecimiento en el tráfico de pasajeros.

“No descartamos justo que ese efecto que se queda ahí de largo plazo que genera un Mundial, (...) pueda a lo mejor beneficiar para el resto de 2026 los complejos de Asur”, dijo Rodríguez.