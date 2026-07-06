Oficial | Podrán confiscar los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que estén en esta lista de infractores. (Representación creada con IA)

En Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) cuenta con facultades para aplicar la cancelación definitiva de la licencia permanente de conducir cuando se presentan determinadas conductas consideradas de alta gravedad por la Ley de Movilidad. Además, existen situaciones específicas en las que un vehículo puede ser asegurado o decomisado, aunque no por cualquier infracción de tránsito.

Estas medidas buscan reforzar la seguridad vial y diferenciar entre las sanciones administrativas aplicables a los conductores y los procedimientos judiciales que pueden afectar a un automóvil.

Conocer en qué casos procede cada una de estas acciones permite entender qué consecuencias pueden enfrentar quienes incumplen la normativa vigente.

Quiénes pueden perder de forma definitiva la licencia de conducir en CDMX

La Semovi puede cancelar de manera permanente la licencia de conducir cuando el titular incurra en alguna de las causales previstas por la legislación de la capital.

Entre los principales motivos se encuentran:

Causar lesiones graves o la muerte de una persona por negligencia , impericia o conducción irresponsable. de una persona por, impericia o conducción irresponsable.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes , supuesto que puede derivar en la cancelación inmediata de la licencia.

Reincidir en alcoholemia , con dos sanciones del programa Conduce sin Alcohol en un mismo año o tres dentro de un periodo de tres años.

Presentar documentación falsa o alterada durante el trámite para obtener la licencia.

Acumular dos sanciones que previamente hayan dado lugar a una suspensión de la licencia.

Provocar daños graves al mobiliario urbano , como semáforos, postes o señalización.

Presentar una condición física o cognitiva que comprometa la seguridad vial. En este caso, antes de una cancelación pueden solicitarse estudios médicos o pruebas adicionales.

Además, el sistema contempla un esquema de puntos. Cuando un conductor acumula 12 puntos por infracciones, por ende pasen a integrar esta lista, la licencia puede cancelarse conforme a las disposiciones aplicables.

Cuando un conductor acumula 12 puntos por infracciones, por ende pasen a integrar esta lista, la licencia puede cancelarse conforme a las disposiciones aplicables. ChatGPT

Actualmente, el trámite para obtener la licencia permanente continúa disponible en la Ciudad de México y, según informó el Gobierno capitalino, podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, con un costo de 1,500 pesos.

En qué casos pueden asegurar o decomisar un vehículo en México

A diferencia de la licencia de conducir, un vehículo no puede ser confiscado simplemente por cometer una infracción de tránsito grave. En México, el aseguramiento o decomiso responde a procedimientos legales específicos.

Las principales situaciones son:

Embargo civil , cuando un juez ordena asegurar un vehículo para garantizar el pago de una deuda, como puede ocurrir con un crédito automotriz.

Decomiso penal , si el automóvil fue utilizado o está relacionado con delitos como narcotráfico, secuestro, robo de vehículos o trata de personas.

Aseguramiento aduanero, cuando existen irregularidades en la importación del vehículo o falta de documentación al ingresar al país.

En algunas entidades federativas también pueden existir suspensiones de licencia ordenadas por un juez en casos específicos, como participar en carreras ilegales o evadir controles de tránsito. Sin embargo, estas medidas dependen de la legislación de cada estado y no implican, por sí solas, la confiscación del automóvil.