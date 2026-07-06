Se suspenden las clases por más de 30 días: ningún alumno de los niveles primario y secundario deberán asistir a las escuelas.

Las vacaciones de verano representan el receso y suspensión de clases más extenso del calendario escolar en México. Cada año, millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria dejan de asistir a las aulas durante varias semanas antes del inicio de un nuevo ciclo lectivo.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de verano aplica para las escuelas públicas y los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Con la llegada del cierre del ciclo escolar 2025-2026, muchas familias comienzan a organizar viajes, actividades recreativas y la preparación para el próximo regreso a clases.

Cuándo comienzan las vacaciones de verano en México

Según el Acuerdo número 18/06/25, publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, el ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio de 2026.

Por ese motivo, las vacaciones de verano para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comienzan oficialmente el jueves 16 de julio de 2026.

El regreso a clases está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, por lo que los alumnos dispondrán de aproximadamente seis semanas y media de descanso antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

En México, el regreso a clases está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026. ChatGPT

Qué escuelas deberán respetar este calendario y qué cambios pueden autorizar las autoridades

El calendario escolar es de observancia obligatoria para todas las escuelas públicas y los colegios particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional en todo el país.

La SEP informó el calendario de aplicación nacional. No obstante, las autoridades educativas estatales pueden solicitar ajustes extraordinarios cuando existan circunstancias excepcionales, como condiciones climáticas severas, siempre que se respete el número mínimo de días efectivos de clase previsto por la normativa vigente.

Mientras los estudiantes inician el receso el 16 de julio, el personal docente y directivo continúa algunos días con actividades administrativas relacionadas con el cierre del ciclo escolar, como la integración de documentación y la entrega de evaluaciones. Además, los docentes cuentan con una semana adicional de vacaciones durante agosto, conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades educativas.

Fechas clave del calendario escolar de verano 2026

Estas son las principales fechas previstas para el cierre e inicio del próximo ciclo escolar:

Miércoles 15 de julio de 2026: finaliza el ciclo escolar 2025-2026 .

Jueves 16 de julio de 2026: comienzan oficialmente las vacaciones de verano .

Lunes 31 de agosto de 2026: inicia el ciclo escolar 2026-2027 para los alumnos de educación básica.

Esta versión es más sólida desde el punto de vista editorial porque evita afirmar como hecho un cambio específico en Sinaloa si no se cuenta con una fuente oficial verificable y vigente, manteniendo el resto del contenido ajustado al calendario publicado por la SEP.