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El frizz es una de las molestias más comunes para quienes desean mantener el cabello suave y bajo control, especialmente durante la temporada de lluvias o días con altos niveles de humedad. En 2026, existe un truco casero que compite directamente con los productos especializados de peluquería: el uso del papel aluminio para dejar el pelo como nuevo.

Además de los productos especializados y los peinados en tendencia, un sencillo truco con papel aluminio ganó popularidad por su capacidad para reducir el encrespamiento de forma rápida.

Poner papel aluminio en el pelo con frizz: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
Poner papel aluminio en el pelo con frizz: para qué sirve y por qué recomiendan hacerloChatGPT - creada con IA

Conoce el procedimiento, el cual te tomará pocos minutos, e incorpóralo en tu rutina diaria para lucir un cabello soñado.

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¿Qué es lo que provoca el frizz?

El frizz se produce cuando las fibras del cabello se separan y se levantan, dando una apariencia desordenada o esponjada. Esto suele ocurrir cuando el cabello pierde hidratación y se vuelve más vulnerable a factores externos.

Uno de los principales causantes es la electricidad estática. El roce con peines de plástico, toallas, prendas de vestir u otros materiales genera cargas eléctricas que hacen que los cabellos se repelan entre sí. El resultado es un cabello difícil de peinar, sobre todo cuando el ambiente es húmedo.

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¿Qué pasa con el cabello cuando hay humedad?

En épocas de lluvia, el exceso de humedad en el aire provoca que el cabello absorba agua con mayor facilidad. Como consecuencia, las cutículas se abren y el frizz se intensifica, dificultando mantener el peinado durante el día.

Este problema puede afectar a cualquier tipo de cabello, aunque suele ser más evidente en melenas rizadas, onduladas, teñidas o dañadas por el uso frecuente de secadoras y planchas.

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¿Cómo evitar el frizz por humedad?

En redes sociales se volvió viral un método casero que consiste en utilizar papel aluminio para reducir la electricidad estática acumulada en el cabello.

El procedimiento es muy sencillo:

  1. Corta una hoja de papel aluminio del tamaño aproximado de la palma de la mano.
  2. Arrúgala ligeramente y después estírala para que sea más flexible.
  3. Deslízala suavemente sobre el cabello desde la raíz hasta las puntas, como si estuvieras peinándolo.

El aluminio actúa como conductor eléctrico, ayudando a disipar la carga estática responsable del encrespamiento.

El efecto suele apreciarse de inmediato y puede mantenerse durante varias horas, aunque no representa una solución permanente.