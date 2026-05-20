A medida que avanza diciembre, los balances de fin de año comienzan a cobrar relevancia. En el ámbito económico, se coloca nuevamente en la agenda uno de los trámites más cruciales para los contribuyentes mexicanos de cara al 2026: la presentación de la Declaración Anual 2025.

Este procedimiento, que tiene como objetivo rendir cuentas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), brinda la oportunidad de reportar los ingresos obtenidos durante un período fiscal. Esto permite realizar una serie de deducciones que, en el futuro, conllevarán a un menor pago de impuestos para aquellos que cumplan con todas las condiciones requeridas.

¿Qué gastos puedes deducir en la Declaración Anual 2025?

Cada año, al momento de presentar la Declaración Anual de Impuestos correspondiente al ejercicio fiscal anterior ante el SAT, los contribuyentes tienen la posibilidad de acceder a deducciones personales.

Se consideran como gastos aquellos que la legislación permite restar de los ingresos en la declaración anual, tales como consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros.

Conforme a la normativa que rige al SAT, la lista de deducciones personales que pueden realizar los mexicanos es la siguiente:

Gastos médicos y hospitalarios. Primas por seguros de gastos médicos. Colegiaturas. Transporte escolar. Aportaciones complementarias para el retiro. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro. Créditos hipotecarios. Gastos funerarios. Donativos.

¿Cuál es el monto máximo que puede deducirse en la Declaración Anual?

Los mexicanos que deseen iniciar el trámite de deducciones personales previamente a la presentación de la Declaración Anual de Impuestos 2025 deben tener presente que el monto total no puede superar cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, lo cual equivale a 206,367.60 pesos en el año 2025, o al 15% del total de los ingresos anuales, incluidos los ingresos exentos. Se deberá considerar, por tanto, la cantidad que resulte más baja entre ambas.

En este sentido, el SAT resalta que ciertas categorías están sujetas a sus propias particularidades y montos deducibles. Entre estas categorías, se destacan: gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas.

¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales en México?

Es importante señalar que aquellos que no pueden beneficiarse de esta deducción son quienes obtienen ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Asimismo, no podrán deducir quienes desarrollen actividades empresariales, enajenación de bienes o presten servicios a través de internet utilizando plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, durante el año fiscal 2025, salvo que presenten declaración anual correspondiente a dicho ejercicio.

Es relevante mencionar que la deducción de gastos personales para individuos se permite únicamente en función de los siguientes conceptos: