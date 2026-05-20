En esta noticia ¿Qué incluye el nuevo beneficio para acreditados?

De acuerdo con el organismo, este esfuerzo forma parte de una estrategia impulsada desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum para aliviar la carga financiera de los trabajadores con créditos hipotecarios en condiciones adversas, priorizando la estabilidad económica y el derecho a la vivienda.

En un comunicado oficial, el Infonavit informó que cerca de 4.9 millones de derechohabientes ya fueron beneficiados con la conversión de sus créditos y ahora pueden consultar directamente si su financiamiento fue ajustado con reducciones de saldo, tasas de interés o cambios en sus mensualidades.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, lanzó un nuevo servicio para que millones de personas puedan conocer las nuevas condiciones de créditos que antes eran considerados impagables, como parte del programa Infonavit Solución Integral.

Atención deudores del Infonavit: anuncian reducción del saldo total y quita en la tasa de interés de los créditos hipotecarios (foto: archivo).

¿Qué incluye el nuevo beneficio para acreditados?

Infonavit informó que el 22 de diciembre se finalizó la conversión masiva de créditos impagables, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este anuncio fue previamente comunicado por el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, como parte de la reestructuración del organismo.

“Se completó la conversión de cerca de 4.9 millones de créditos impagables, gracias a la ejecución del programa Infonavit Solución Integral”, precisó el Instituto.

Atención deudores del Infonavit: reportan reducción del saldo global y quita en la tasa de interés de los créditos hipotecarios (foto: archivo).

Desde hoy, las personas beneficiarias pueden ingresar a infonavit.org.mx/solucionintegral para consultar de forma personalizada las nuevas condiciones de su crédito.

Para llevar a cabo la consulta, es imperativo que los trabajadores posean alguno de los siguientes datos:

Nombre completo del acreditado

Número de Seguridad Social (NSS)

Número de crédito

Es necesario que los trabajadores tengan a su disposición información precisa para facilitar el proceso de consulta.

Beneficios disponibles para tu crédito

El Infonavit ha indicado que los beneficios no son uniformes y se encuentran sujetos a las particularidades de cada financiamiento. Sin embargo, el comunicado presenta de forma exacta los apoyos que podrían haber sido aplicados:

Reducción del saldo total, resultando en la liquidación del crédito.

Reducción de la tasa de interés.

Mensualidad fija.

El Instituto precisó que del total de créditos beneficiados, 238 mil obtuvieron apoyos equivalentes al pago total del adeudo, 1 millón 258 mil fueron reestructurados con reducción de saldo y 3 millones 360 mil recibieron reestructuras para mejorar sus condiciones de pago.

El Infonavit reiteró que “todos los trámites son gratuitos y personales” y advirtió que no se necesitan intermediarios ni “coyotes”. Para recibir orientación adicional, los derechohabientes pueden acudir a un Centro de Servicio Infonavit, CESI, o comunicarse a Infonatel al 800 008 3900, subrayando que la vivienda “es un derecho humano y no una mercancía”.