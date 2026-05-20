En esta noticia La Suprema Corte reafirma: la identidad de género es un derecho que debe garantizarse desde la infancia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Sonora la implementación de un procedimiento administrativo que facilite a niñas, niños y adolescentes la obtención de un acta de nacimiento que reconozca su identidad de género autopercibida.

El Tribunal Supremo enfatizó que esta obligación había sido estipulada en una sentencia anterior; no obstante, el Congreso incumplió con el plazo establecido para la aprobación de la reforma pertinente.

Según el comunicado oficial, “han transcurrido más de doce meses sin que se haya aprobado la reforma legislativa necesaria para garantizar este derecho”, a pesar de ciertos avances como el análisis de iniciativas y reuniones con colectivos.

Para la Suprema Corte, el trámite debe ser “rápido y accesible”, lo que implica que sea claro, sin juicios prolongados y sin obstáculos innecesarios que impidan el ejercicio del derecho a la identidad.

La Suprema Corte reafirma: la identidad de género es un derecho que debe garantizarse desde la infancia

La SCJN enfatizó que el reconocimiento de la identidad de género de individuos menores de edad es un asunto de vital importancia: se trata de garantizar que puedan vivir con documentos que reflejen su verdadera identidad.

Ahora los niños y niñas podrán elegir el género que quieran sin que sus padres lo puedan impedir: el fallo de la Suprema Corte que defiende la identidad de género en México (foto: archivo).

Esto implica que el Estado debe proporcionar un mecanismo ágil, respetuoso y seguro que les permita obtener una nueva acta sin discriminación y con un acompañamiento adecuado.

Por esta razón, la SCJN destacó que el procedimiento debe enfocarse en la identidad autopercibida, un concepto que sostiene que cada individuo tiene el derecho de definir su propio género. Este reconocimiento jurídico es esencial para acceder a servicios, prevenir actos de discriminación y asegurar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes trans.

Ahora los niños y niñas tendrán la posibilidad de escoger el género que deseen sin que sus padres consigan evitarlo: el fallo de la Máxima Corte que protege la identidad de género en México (foto: archivo).

Nuevo plazo y advertencia para el Congreso de Sonora

El Congreso de Sonora se encuentra ahora sujeto a un plazo de 90 días naturales, correspondiente al inicio del próximo periodo de sesiones, para proporcionar un informe sobre las acciones destinadas a emitir la reforma. De esta manera, la SCJN persigue asegurar que la niñez y adolescencia trans disponga, de forma definitiva, de un trámite que respete su identidad, sin dilaciones y garantizando el reconocimiento pleno de sus derechos.

A pesar de que el Tribunal ha reconocido ciertos avances por parte del Congreso estatal, también ha señalado que el retraso no puede extenderse de manera indefinida. Según el comunicado emitido, debido a la complejidad del proceso legislativo, los magistrados optaron por no imponer sanciones en este momento.

Sin embargo, el Máximo Tribunal fue enfático al establecer que “el incumplimiento definitivo podría llevar a la adopción de medidas como la separación del cargo o la consignación de las personas responsables ante un juez de distrito”.