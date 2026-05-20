Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5727 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.01%.

En la última semana, el Dólar canadiense mostró una leve apreciación de 0.14%, pero en el último año acumula una variación de -6.94%, indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense fue volátil pero con sesgo alcista: seis subidas y cuatro caídas, sin jornadas estables, cerrando el periodo con leve avance.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 3.72%, es notablemente menor que su volatilidad anual del 7.59%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, registrando un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza puede ser atribuida a factores económicos favorables en el mercado canadiense.

A pesar de esta tendencia positiva, es importante monitorear la situación económica global, ya que cambios inesperados podrían afectar la estabilidad y la cotización del Dólar canadiense en un futuro cercano.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.