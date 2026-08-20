Los viajes largos y los recorridos urbanos pueden generar incomodidad para algunos pasajeros, especialmente cuando el vehículo atraviesa tránsito intenso, frenadas frecuentes o cambios constantes de velocidad. En ese contexto, la tecnología e-4ORCE incorporada en Nissan X-Trail e-POWER aparece como uno de los sistemas orientados a mejorar la estabilidad y el confort durante la conducción.

Explica Nissan, cómo e-4ORCE cuenta con dos motores eléctricos encargados de impulsar el vehículo, mientras que la batería que alimenta esos motores recibe energía de un generador a gasolina. Esta configuración permite ofrecer una experiencia de conducción con sensación eléctrica sin depender de un enchufe o de estaciones de carga.

Uno de los beneficios señalados en el material técnico es el control de frenado regenerativo, que reduce el cabeceo al frenar. Este punto resulta clave para el confort de los ocupantes, ya que los movimientos bruscos pueden intensificarse en tránsito urbano o durante trayectos prolongados.

Por qué el control individual de las ruedas mejora la estabilidad en viajes largos y recorridos urbanos

Además, con Nissan e-4ORCE mejora la tracción y la adherencia de las cuatro ruedas de manera independiente. Esta tracción integral controla el movimiento y el frenado de cada rueda de forma individual, con impacto en la aceleración, el frenado, la dirección, la conducción en curvas y la estabilidad general del vehículo.

Foto: Nissan.

El sistema ajusta instantáneamente la distribución de potencia entre las ruedas para mantener el control en superficies mojadas, nevadas o resbaladizas. Esta capacidad permite responder a diferentes condiciones del camino sin que el conductor tenga que realizar correcciones constantes.

En términos de comodidad, esta tecnología permite minimizar el “cabeceo” del vehículo tanto en aceleración como en frenado. También señala que ayuda a reducir movimientos bruscos, lo que puede disminuir los mareos en tráfico urbano o viajes largos.

Qué aporta Nissan e-POWER a quienes buscan un manejo eléctrico sin depender de estaciones de carga

La motorización e-POWER funciona con un motor eléctrico que mueve las ruedas todo el tiempo y con un motor generador a gasolina cuya función es producir energía para cargar la batería. De esta manera, el sistema combina conducción eléctrica con generación interna de energía.

El enfoque de la tecnología de Nissan e-4ORCE no solo se limita al conductor. El material también lo presenta como un beneficio para los pasajeros, al reducir movimientos bruscos y mejorar el confort en distintos escenarios de manejo. Esta característica puede ser especialmente relevante en recorridos familiares, viajes extensos o desplazamientos diarios con tráfico frecuente.

Así, el sistema se posiciona como una solución técnica orientada a mejorar la estabilidad, sostener el control del vehículo y generar una experiencia más confortable a bordo, especialmente cuando el camino exige frenadas, curvas o cambios de ritmo constantes.