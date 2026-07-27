La seguridad familiar es una preocupación constante para quienes viajan en SUV y en este contexto, el nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE se presenta como una opción destacada. Este modelo combina tecnología avanzada y características de seguridad para ofrecer tranquilidad a los padres durante cada trayecto.

Con un enfoque en la tecnología, el nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE integra hasta 15 asistencias a la conducción, convirtiéndola en un vehículo ideal para la movilidad familiar.

Entre sus innovaciones se encuentra el ProPILOT Assist, que ayuda a mantener el vehículo en su carril y a frenar cuando es necesario, brindando una experiencia de manejo más segura.

Asistencias que brindan tranquilidad en cada viaje

La tecnología del nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE también incluye una cámara 360°, que permite al conductor tener una visión completa de su entorno, reduciendo riesgos al maniobrar en espacios reducidos. Además, el head-up display proyecta información importante en el parabrisas, asegurando que el conductor no pierda de vista la carretera.

La cámara 360° y el head-up display mejoran la seguridad y el confort al conducir. Foto: Nissan.

El interior del nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE ha sido pensado para el confort de toda la familia. Cuenta con asientos en piel sintética y un aire acondicionado de triple zona, asegurando que cada pasajero esté cómodo durante el viaje.

La pantalla digital de 12.3” también ofrece un acceso intuitivo a las funcionalidades del vehículo, complementado con la integración inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto.

Innovación que se adapta a las necesidades familiares

Con un motor eléctrico que impulsa el vehículo y un generador a gasolina que carga la batería, el nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE se distingue por no requerir enchufes, lo que facilita su uso diario.

Adicionalmente, la doble motorización que ofrece Nissan e‑4ORCE proporciona tracción independiente por rueda, lo que mejora la estabilidad en diversas condiciones de manejo.

El Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE ofrece conducción eléctrica sin enchufes y tracción inteligente para mayor estabilidad (Foto: Nissan).

El diseño del nuevo Nissan X‑Trail ha sido cuidadosamente elaborado, con una parrilla rediseñada y faros LED que le otorgan un aspecto moderno y atractivo. Los rines de 19” y el techo panorámico añaden un toque de sofisticación, mientras que su interior amplio y premium promete hacer de cada viaje una experiencia placentera.

Este modelo no solo se trata de un medio de transporte, sino de una herramienta que ayuda a los padres a disfrutar de la tranquilidad que buscan al viajar con sus seres queridos. La combinación de tecnología y seguridad que ofrece el nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE facilita la protección de todos los ocupantes, priorizando su bienestar en cada aventura.

Al final del día, elegir un vehículo como el nuevo Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE es optar por la certeza de que la seguridad y el confort de la familia están en buenas manos, permitiendo disfrutar juntos de cada viaje y creando recuerdos inolvidables.

Sin duda, Nissan X‑Trail e‑POWER con e-4ORCE se posiciona no solo como una SUV familiar, sino como un aliado esencial en la movilidad cotidiana, asegurando que cada trayecto esté lleno de tranquilidad y bienestar para todos.