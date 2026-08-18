La seguridad vehicular ha evolucionado más allá de los elementos de protección tradicionales. Actualmente, los fabricantes incorporan tecnologías capaces de asistir al conductor durante distintas situaciones de manejo, desde recorridos urbanos con tráfico intenso hasta viajes por carretera. En ese contexto, el nuevo Nissan X-Trail integra hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción enfocadas en reforzar la percepción del entorno y apoyar la toma de decisiones al volante.

De acuerdo con la información técnica del modelo, estas asistencias forman parte de uno de los pilares principales del vehículo junto con el confort y el equipamiento tecnológico. El objetivo es ofrecer una conducción con mayor respaldo en situaciones donde la atención y la capacidad de reacción resultan fundamentales.

Entre las funciones destacadas se encuentra ProPILOT Assist, asistencia de manejo semiautónomo que forma parte del conjunto de tecnologías destinadas a facilitar la conducción y aportar mayor confianza durante el trayecto.

Cómo ayudan los sistemas de monitoreo y visibilidad a la conducción cotidiana

Otro de los recursos incorporados es el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento. Esta tecnología busca ampliar la visibilidad de 360° alrededor del vehículo y proporcionar información adicional durante maniobras donde existen puntos ciegos o espacios reducidos.

Foto: Nissan.

Detalla la marca que las asistencias también están diseñadas para anticipar movimientos de otros vehículos, detectar obstáculos fuera del rango de visión del conductor y contribuir a evitar colisiones. La finalidad es complementar la atención humana mediante herramientas electrónicas que monitorean constantemente el entorno.

El apartado de seguridad se complementa con seis bolsas de aire y diversos sistemas de apoyo integrados al vehículo. Todo este conjunto forma parte de una estrategia orientada a respaldar cada movimiento del conductor mediante soluciones tecnológicas enfocadas en la prevención.

Foto: Nissan.

Por qué las asistencias a la conducción son cada vez más importantes para las familias

La incorporación de este tipo de tecnologías responde a una tendencia creciente en el segmento de los SUV familiares. Los usuarios demandan vehículos capaces de ofrecer apoyo adicional durante trayectos cotidianos, estacionamientos, viajes largos y condiciones de circulación variables.

Además de las asistencias de manejo, el nuevo Nissan X-Trail integra otros elementos tecnológicos como Head-Up Display, pantalla de infoentretenimiento, clúster digital de 12.3 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como cargador inalámbrico, apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie, y más. Estas funciones complementan la experiencia a bordo y forman parte de una propuesta centrada en tecnología y seguridad.

En conjunto, las 15 asistencias a la conducción representan uno de los componentes más relevantes del equipamiento del vehículo, al estar orientadas a mejorar la visibilidad, la capacidad de anticipación y el control durante distintos tipos de recorrido.