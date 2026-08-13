La rutina puede presentar escenarios muy distintos en un mismo día. Desde tráfico intenso y calles resbaladizas por la lluvia hasta viajes familiares de fin de semana, cada situación exige respuestas diferentes al volante. Bajo esa premisa, Nissan desarrolló el nuevo Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE como un SUV que combina seguridad y desempeño para ayudar al conductor a afrontar esos cambios con mayor confianza.

La clave de la propuesta está en su motorización e-POWER con e-4ORCE. A diferencia de otras configuraciones, las ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que un generador a gasolina produce la energía necesaria para recargar las baterías. El resultado es una experiencia de manejo con sensación eléctrica sin depender de enchufes o estaciones de carga.

El material técnico del modelo explica que esta tecnología busca ofrecer una respuesta inmediata al acelerador, una característica asociada al torque instantáneo de los motores eléctricos. La intención es brindar una conducción más fluida tanto en ciudad como en carretera.

Qué aporta el sistema de Nissan e-4ORCE cuando el camino exige más control y estabilidad

La exclusiva tecnología e-4ORCE complementa esa propuesta mediante dos motores eléctricos encargados de gestionar la tracción y la distribución de fuerza en las cuatro ruedas. El sistema controla de forma independiente el movimiento y el frenado de cada rueda para mejorar la estabilidad y el comportamiento dinámico del vehículo.

Foto: Nissan.

De acuerdo con lo que explica Nissan, e-4ORCE puede ajustar instantáneamente la distribución de potencia para mantener el control en superficies mojadas o resbaladizas. Además, ayuda a reducir fenómenos como el subviraje y el sobreviraje, contribuyendo a que el vehículo siga la trayectoria prevista incluso al enfrentar curvas exigentes.

La tecnología también fue diseñada para mejorar el confort de quienes viajan a bordo. El sistema de frenado regenerativo reduce el cabeceo del vehículo durante aceleraciones y frenadas, minimizando movimientos bruscos que pueden resultar incómodos en recorridos urbanos o viajes largos.

Por qué la seguridad y la asistencia al conductor forman parte del concepto de tu poder para cada hoy

La propuesta se complementa con hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción orientadas a anticipar riesgos, detectar obstáculos y proporcionar apoyo adicional al conductor. El objetivo es ampliar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones de manejo y reforzar la sensación de seguridad durante el trayecto.

Este SUV está diseñado para afrontar cualquier momento del día con el equipamiento y la tecnología adecuados. Desde una carretera con curvas hasta una calle con tráfico intenso o condiciones de baja adherencia, la combinación de la motorización e-POWER con e-4ORCE y las asistencias de manejo busca ofrecer control, estabilidad y confianza para quienes viajan con su familia.

Así, la propuesta del nuevo Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE va más allá del transporte cotidiano. Su enfoque está puesto en ofrecer el poder necesario para adaptarse a distintos escenarios mediante una conducción eléctrica sin necesidad de enchufes o cables, tracción inteligente en las cuatro ruedas y tecnologías pensadas para mantener el control cuando las condiciones del camino cambian.