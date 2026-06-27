El Servicio Militar Nacional (SMN) contempla cada año un proceso de alistamiento, sorteo e instrucción para los hombres mexicanos que deben cumplir con esta obligación legal. Además de quienes integran la clase correspondiente, también deben regularizar su situación los remisos, es decir, quienes no tramitaron su cartilla cuando les correspondía.

Quienes tienen entre 18 y 39 años y aún no cuentan con la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento para realizar el trámite antes de cumplir los 40 años, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional y la información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Atención: quiénes deben tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional

El alistamiento para el Servicio Militar Nacional se lleva a cabo del 2 de enero al 15 de octubre de cada año. Durante ese periodo deben presentar su documentación los hombres que cumplen 18 años, así como los remisos de entre 18 y 39 años que no realizaron el trámite en tiempo y forma.

Una vez obtenida la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, tanto los integrantes de la clase como los remisos participan en el sorteo, que determina la modalidad en la que cumplirán con esta obligación establecida por la ley.

Una vez obtenida la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, tanto los integrantes de la clase como los remisos participan en el sorteo. ChatGPT

El resultado del sorteo no significa que todos ingresen al Ejército de manera permanente. El procedimiento define dos modalidades: quienes obtienen bola blanca o azul quedan encuadrados y deben realizar adiestramiento militar los sábados durante un año en un Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional. En cambio, quienes obtienen bola negra quedan a disponibilidad, por lo que no realizan la instrucción sabatina regular y solo deberán presentarse si la autoridad militar los requiere.

Qué ocurre después del sorteo del Servicio Militar Nacional

Una vez realizado el sorteo, cada participante conoce la modalidad con la que cumplirá el Servicio Militar Nacional, conforme a las disposiciones de la SEDENA.

Los remisos siguen exactamente el mismo procedimiento una vez que regularizan su cartilla. No pueden elegir la modalidad de cumplimiento, ya que esta depende del resultado del sorteo. Además, quien no se presenta al sorteo queda automáticamente con bola blanca, es decir, encuadrado, por lo que deberá cumplir con el adiestramiento correspondiente.

Quiénes deben realizar el trámite del Servicio Militar Nacional

De acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional, estos son los principales casos en los que corresponde realizar el trámite:

Hombres que cumplen 18 años durante el año de su clase.

Remisos de entre 18 y 39 años que no obtuvieron su cartilla cuando les correspondía.

Anticipados, es decir, quienes solicitan realizar el trámite antes de integrar la clase correspondiente.

La obligación de tramitar la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional concluye el año en que el ciudadano cumple 40 años. A partir de esa edad, quienes nunca obtuvieron el documento pueden solicitar una Constancia por ser mayor de 40 años y no haber obtenido la cartilla, conforme al procedimiento previsto por la Secretaría de la Defensa Nacional.