Llamadas, mensajes y solicitudes inesperadas forman parte de una estrategia cada vez más utilizada por ciberdelincuentes para que las personas reaccionen sin verificar información ni tener esto en cuenta.

Los fraudes digitales siguen evolucionando y ya no dependen únicamente de enlaces falsos o páginas clonadas. En muchos casos, el principal objetivo de los delincuentes es generar una reacción inmediata que lleve a las personas a actuar antes de pensar.

Ante este escenario, BBVA emitió una advertencia sobre una práctica cada vez más frecuente: el uso de presión, miedo y sensación de urgencia para c onvencer a usuarios de compartir información o autorizar movimientos que ponen en riesgo sus cuentas.

BBVA alerta por nueva modalidad de fraude: Cómo operan los ciberdelincuentes para obtener acceso a tu dinero

De acuerdo con la alerta difundida por BBVA, una de las tácticas más utilizadas consiste en hacer que la víctima sienta que debe resolver un supuesto problema en cuestión de segundos. Para lograrlo, los delincuentes suelen recurrir a llamadas, mensajes o avisos inesperados.

El mecanismo busca provocar preocupación inmediata. Entre los argumentos más comunes aparecen supuestos cargos no reconocidos, bloqueos de cuenta, movimientos sospechosos o solicitudes urgentes para validar información.

Cuando la persona actúa sin detenerse a revisar el origen del contacto, aumenta el riesgo de compartir datos personales, entregar claves o aceptar operaciones que pueden comprometer el dinero disponible en la cuenta. La institución financiera recordó que una decisión tomada bajo presión puede abrir la puerta al fraude incluso en pocos minutos.

El error que podría dejarte sin dinero en tu cuenta

El punto central de la advertencia está en evitar respuestas impulsivas. Según explicó BBVA, reaccionar de inmediato ante una situación que genera miedo o sensación de emergencia es uno de los errores más aprovechados por los ciberdelincuentes.

En muchos casos, el objetivo no es obtener datos mediante engaños complejos, sino lograr que el usuario entregue información por decisión propia creyendo que está protegiendo su dinero.

Por eso, el banco recomendó detener cualquier acción antes de compartir información o aprobar movimientos desde aplicaciones, enlaces o comunicaciones inesperadas. Verificar siempre el origen del mensaje y confirmar directamente con canales oficiales puede reducir significativamente el riesgo.

Qué recomienda BBVA para evitar caer en este tipo de fraude

La principal recomendación es no actuar de manera automática. Si una llamada o mensaje genera presión para responder de inmediato, lo más conveniente es interrumpir la acción y revisar si realmente existe una situación que requiera atención.

También se aconseja desconfiar de solicitudes que pidan datos personales, códigos de acceso o autorizaciones urgentes relacionadas con cuentas bancarias.

Otro punto clave es ingresar únicamente desde aplicaciones y canales oficiales, evitando enlaces recibidos por mensajes o contactos desconocidos. BBVA insistió en que unos segundos destinados a verificar información pueden marcar la diferencia entre proteger una cuenta o quedar expuesto a un fraude.