México se halla inmerso en un proceso de transformación económica que podría catapultarlo a la posición de próxima potencia en la producción de oro en América Latina, según los datos más recientes publicados.

Con yacimientos de oro que extraen toneladas del metal precioso y que generan miles de millones de pesos en ingresos, el país posee el potencial para convertirse en el “Nuevo Dubái”.

La mayor mina de oro de México, motor clave de la economía nacional

La magnitud de este megayacimiento es notable: cuenta con reservas que garantizan operaciones por al menos dos décadas más, generando empleo para miles de personas y produciendo ingresos que superan los 1,900 millones de dólares anuales.

Este país se transforma en el nuevo Dubái: toneladas de oro brotan de sus tierras y valen millones de pesos (foto: archivo).

En el ámbito de la minería en México, destaca la mina de oro más grande de México, ubicada en el corazón de Zacatecas, la cual ha transformado de manera significativa el panorama nacional. Desde su inicio en 2010, esta operación se ha establecido como el motor principal de la producción aurífera del país, contribuyendo con casi el 30% de todo el oro en México.

Además de oro, esta cifra abarca también plata y otros recursos naturales, lo que posiciona al sitio como una de las minas más productivas del continente americano.

Este país se convierte en el futuro Dubái: toneladas de oro afloran de sus tierras y equivalen a millones de pesos (foto: archivo).

Oro mexicano: ¿quién gana de verdad cuando la riqueza queda en manos extranjeras?

El modelo de explotación extranjera suscita un dilema económico considerable: a pesar de que la riqueza natural pertenece al país, los beneficios económicos más significativos se canalizan hacia corporaciones internacionales.

Peñasquito, que ha estado operando desde el año 2010 y fue adquirida por Newmont Corporation en 2019, aportó el 28.8% del oro nacional en 2022. Se anticipa que su yacimiento continúe su producción durante, al menos, dos décadas más, consolidando esta región como el epicentro aurífero de México. No obstante, con ingresos alcanzando los 1,900 millones de dólares en 2022, la distribución equitativa de esta riqueza sigue siendo un reto sin resolver.

A pesar de la presencia del oro en el territorio mexicano, su explotación es controlada por Newmont Corporation, una empresa estadounidense con sede en Colorado. Esta situación ha generado un profundo debate en torno a la soberanía económica nacional.

Si bien la inversión extranjera ha estimulado el desarrollo regional y la creación de empleo—se calcula que se han generado más de 2,800 empleos directos en la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas—, la concentración de las ganancias en manos foráneas restringe el impacto estructural de dicha prosperidad en el desarrollo sostenible a largo plazo de México.

El desafío del oro en México: sostenibilidad, innovación tecnológica y soberanía nacional

La minería industrial requiere procesos que implican un uso intensivo de químicos y la remoción masiva de roca, lo que provoca impactos severos en el paisaje, los cuerpos de agua y la biodiversidad local. Aunque Newmont sostiene operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad, diversas organizaciones sociales han advertido sobre las consecuencias ecológicas a largo plazo.

La clave para transformar esta riqueza en un desarrollo real radica en replantear el modelo extractivo vigente. México debe fortalecer sus capacidades técnicas y financieras, establecer regulaciones que maximicen los beneficios nacionales y garantizar que las comunidades locales sean protagonistas del destino de sus recursos naturales. Convertirse en una potencia económica -una especie de Dubái latinoamericano- no depende únicamente de lo que se encuentra bajo tierra, sino de cómo se gestiona, distribuye y protege esa riqueza para el futuro. El oro extraído de suelo mexicano no es únicamente un recurso ornamental. En la actualidad, este metal desempeña funciones estratégicas en sectores clave como la industria electrónica, la fabricación de conectores de alta precisión, el instrumental científico y como reserva financiera global. Esto lo convierte en un activo geopolítico, cuyo control puede redefinir el posicionamiento económico de un país. Sin embargo, esta nueva bonanza dorada conlleva un alto costo ambiental.