El debate sobre las llamadas pensiones doradas en el sector público puede generar incertidumbre sobre el sistema de pensiones, pero no modifica la importancia de que las personas fortalezcan su ahorro voluntario para el retiro, afirmó Ismael Díaz Gálvez, director de Corporate Solutions de SURA Investments.

En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que la discusión corresponde principalmente a los esquemas de pensiones del sector público, por lo que no tiene un efecto directo sobre los planes privados de pensiones ni sobre otros instrumentos de ahorro voluntario.

“El tema de las pensiones doradas tiene que ver más con las entidades gubernamentales. En la parte voluntaria tenemos todo para propiciar ese ahorro a través de diferentes vehículos y no depender de qué va a pasar con eso”, comentó.

Añadió que, aunque la discusión puede influir en la percepción de algunas personas sobre el futuro del sistema de pensiones, los trabajadores pueden tomar decisiones desde ahora para fortalecer su patrimonio de largo plazo.

“Lo que sí está en mis manos, voy a tomar acción y voy a tratar de potenciar esas posibilidades que están a mi alcance”, sostuvo.

Jóvenes impulsan una nueva cultura del ahorro

Más allá de la coyuntura, Díaz Gálvez aseguró que en los últimos años ha crecido la conciencia sobre la importancia de ahorrar para el retiro, particularmente entre las generaciones jóvenes, una tendencia que atribuyó al mayor acceso a información financiera y al cambio de hábitos que dejó la pandemia.

Indicó que este interés también comienza a reflejarse en el mercado laboral, donde cada vez más personas consideran las prestaciones relacionadas con el ahorro para el retiro al momento de elegir una empresa.

“Estas generaciones más jóvenes también exigen o piden, a la hora de buscar trabajo, opciones de ahorro que les permitan ir creando ese patrimonio de cara al retiro”, afirmó.

En ese contexto, señaló que los empleadores desempeñan un papel cada vez más relevante, ya que ofrecer planes de ahorro y otras prestaciones financieras no sólo ayuda a atraer y retener talento, sino que también contribuye a disminuir el estrés financiero de los colaboradores y elevar su productividad.

No obstante, reconoció que el crecimiento de los planes privados de pensiones aún es limitado frente al número de empresas que existen en el país, ya que su implementación implica una inversión y no todas las organizaciones cuentan con la capacidad para hacerlo.

El reto está en la educación financiera

El director de Corporate Solutions de SURA Investments consideró que el principal desafío para ampliar el ahorro de largo plazo es fortalecer la educación financiera, de modo que las personas comprendan cómo funcionan los distintos instrumentos disponibles y aprovechen mejor sus beneficios.

Explicó que uno de los errores más frecuentes es pensar que el ahorro voluntario sustituye a la Afore, cuando en realidad ambos mecanismos son complementarios y permiten incrementar el patrimonio para el retiro.

Asimismo, señaló que no existe un vehículo de ahorro ideal para todas las personas, pues la decisión depende de los objetivos, la situación financiera y la etapa de vida de cada trabajador.

Respecto a los Planes Personales de Retiro (PPR), recomendó analizar las distintas alternativas disponibles en el mercado antes de contratar uno, revisando aspectos como las comisiones, la estrategia de inversión, los rendimientos históricos y la experiencia del proveedor.

“Es como comprar un coche. Tienes que hacer tu investigación y entender para qué lo quieres”, explicó.

Añadió que los PPR son una herramienta diseñada para complementar el ahorro para el retiro, especialmente para quienes trabajan por cuenta propia, además de ofrecer beneficios fiscales que pueden fortalecer una estrategia patrimonial de largo plazo.

Finalmente, recomendó que las personas busquen asesoría especializada antes de tomar una decisión de inversión y eviten dejarse llevar únicamente por opiniones difundidas en redes sociales.

“La clave es entender qué ventajas ofrece cada vehículo y cómo se complementa con las demás alternativas de ahorro que tiene cada persona”, concluyó.