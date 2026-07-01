La inflación completa tres meses seguidos de aumentos en Colombia y se ubicó en 5,84% en mayo.

En esta noticia Confianza para invertir muestra contrastes

La encuesta del Banco de México correspondiente a junio arrojó un dato que resulta un ligero alivio para el bolsillo de los mexicanos, pues los analistas redujeron el pronóstico de la inflación para el cierre de este año, aunque se mantendrá por encima de 4%.

El Banco de México tiene el objetivo puntual de tener la inflación en 3%, y de acuerdo con las estimaciones del organismo central, este punto se alcanzará a mediados del año que entra.

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La encuesta entre especialistas del sector económico de Banxico prevé que la inflación cerrará el año en 4.2%, desde 4.35% esperado en la encuesta anterior.

Para 2027, el pronóstico no tuvo cambios en relación con el ejercicio de mayo, y se ubicará, según el consenso, en 3.84%.

En la minuta de la reunión de política monetaria de mayo, la Junta de Gobierno del Banxico estimó que la inflación regresará a 3% el año que entra.

Sin embargo, las expectativas de los analistas del sector privado consultados por el mismo instituto central estiman que el promedio anual de la inflación de aquí a cuatro años será de 3.8%, y hasta el quinto año bajaría a 3.75%, por lo que las tasas altas de aumento de precios para los mexicanos se mantendrá al menos por una década.

Confianza para invertir muestra contrastes

En cuanto al ánimo de inversión de las empresas, los especialistas muestran un contraste entre un optimismo moderado y un incremento en el pesimismo, con un alto nivel de incertidumbre.

Por una parte, el 8% de los 41 grupos encuestados considera que es un buen momento para invertir, mientras que en la encuesta del mes pasado, no hubo un solo grupo que considerara que fuera un buen momento para invertir.

En segundo término, el porcentaje de respuestas de especialistas que consideran que no es un buen momento para invertir aumentó de 51% a 53%.

Además, la incertidumbre también muestra un alto nivel de respuestas entre los encuestados, pues cuatro de cada 10 contestaron que no saben si la coyuntura actual es idónea para invertir.