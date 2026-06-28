La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que ya se encuentra en marcha el proceso de registro para el Servicio Militar Nacional (SMN) 2026, trámite que deberán realizar los jóvenes mexicanos nacidos en 2008 que cumplirán la mayoría de edad durante el próximo año.

La dependencia señaló que el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta octubre de 2026 y también estará disponible para los llamados remisos, es decir, personas de hasta 39 años que no efectuaron el trámite cuando les correspondía.

El Servicio Militar continúa en agosto: los mayores de 18 años tendrán que tramitar la Cartilla de Identidad antes de esta fecha

¿Quiénes están obligados a tramitar la cartilla militar?

De acuerdo con la Sedena, el Servicio Militar Nacional está dirigido a los ciudadanos mexicanos que cumple 18 años en 2026, así como a quienes aún tengan pendiente regularizar su situación militar.

El primer paso consiste en obtener la Cartilla de Identidad, documento que acredita el registro ante las autoridades castrenses y que podrá ser liberado una vez que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Esta cartilla continúa siendo uno de los documentos cívicos más importantes para demostrar el cumplimiento de esta obligación ciudadana.

¿Cómo será el Servicio Militar Nacional en 2026?

La Sedena detalló que la preparación de los conscriptos se desarrollará mediante 13 sesiones obligatorias distribuidas en dos etapas a lo largo del año.

La primera fase se realizó entre febrero y mayo, mientras que la segunda está programada para llevarse a cabo entre agosto y octubre de 2026.

Durante estas jornadas, los participantes recibirán formación militar básica, instrucción cívica y capacitación enfocada en fortalecer valores como la disciplina, el respeto a las instituciones y el compromiso con la sociedad.

La asistencia a estas actividades será fundamental para obtener la liberación de la cartilla militar al finalizar el proceso.

¿Qué ocurre si no se realiza la Cartilla Militar?

La Sedena recordó que el Servicio Militar Nacional continúa siendo una obligación cívica vigente para los ciudadanos mexicanos. Aunque no contar con la cartilla militar no suele impedir el acceso a estudios o empleos en la mayoría de los casos, sí puede generar limitaciones en determinados ámbitos laborales y administrativos.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Dificultades para ingresar a corporaciones militares o policiales Restricciones para desempeñar algunos cargos dentro de la administración pública Obstáculos en ciertos procesos de contratación Permanencia de una situación militar irregular ante las autoridades correspondientes

¿Para qué sirve la cartilla militar?

Además de acreditar el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, la cartilla liberada puede ser solicitada como requisito para acceder a empleos relacionados con:

Seguridad pública

Fuerzas Armadas

Diversas dependencias gubernamentales

Por ello, las autoridades recomiendan a los jóvenes nacidos en 2008 realizar el trámite dentro de los plazos establecidos y reunir con anticipación la documentación necesaria para evitar contratiempos.

Con la apertura del proceso correspondiente a 2026, miles de mexicanos tendrán la oportunidad de regularizar su situación militar y obtener un documento que continúa siendo relevante en distintos procedimientos laborales y administrativos.