Los llamados para cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN) continúan en todo el país, y no solo están dirigidos a los jóvenes que cumplen 18 años. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recordó que los ciudadanos mayores de 20 años que no realizaron el trámite en su momento también pueden incorporarse mediante la figura de remisos.

Este mecanismo permite que quienes no obtuvieron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional al cumplir la mayoría de edad regularicen su situación militar. Para ello deberán acudir a las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento y cumplir con los requisitos establecidos para participar en las diferentes etapas del proceso.

Defensa de México despliega operativo amplio para ubicar a remisos que escaparon del Ejército: estas constituirán las consecuencias (foto: archivo).

¿Quiénes pueden realizar el trámite y cuáles son las fases?

El Servicio Militar Nacional contempla cinco etapas obligatorias para quienes buscan cumplir con esta obligación constitucional, ya sean jóvenes de la clase correspondiente u hombres resmisos.

Alistamiento: registro para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Sorteo: determina si el conscripto realizará el servicio encuadrado (bola blanca o azul) o a disponibilidad (bola negra).

Reclutamiento: recepción de documentos durante enero para formalizar la incorporación.

Adiestramiento: a partir de 2026 se realiza en dos escalones de 13 sesiones sabatinas, o mediante encuadramiento en compañías del SMN.

Liberación: entrega de la cartilla liberada y la hoja de liberación a quienes concluyan satisfactoriamente el proceso.

En el caso de los remisos, además de la documentación habitual, deberán presentar una constancia de no registro emitida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar donde nacieron, con la que acrediten que nunca se les expidió una cartilla militar.

Pelotón del ejército

El trámite no tiene costo y también está abierto para mujeres voluntarias

La Defensa destacó que la expedición de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es totalmente gratuita, por lo que ningún ciudadano debe realizar pagos para iniciar o concluir el procedimiento. Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía, la CURP y, cuando corresponda, el comprobante de cambio de domicilio.

Asimismo, las mujeres mexicanas de 18 años pueden participar de manera voluntaria en el Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

Al concluir satisfactoriamente las actividades también pueden tramitar su cartilla y hoja de liberación, siempre que presenten la documentación requerida y el reconocimiento de asistencia a las sesiones de adiestramiento, en caso de haber participado en años anteriores.

¿Para qué sirve la Cartilla Militar y quiénes la exigen obligatoria?

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento oficial que acredita que un ciudadano cumplió con su obligación militar.

¿Para qué sirve la Cartilla Militar y quiénes la exigen obligatoria?

Aunque ya no es un requisito para la mayoría de los trámites gubernamentales, sigue siendo solicitada para ingresar a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y diversas corporaciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

Al igual que en algunas dependencias y empresas privadas pueden requerirla como parte de sus procesos de contratación, especialmente para puestos relacionados con seguridad, protección civil o manejo de armamento.