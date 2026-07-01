Confirmado | En agosto retirarán licencias de conducir y pueden suspender a los conductores que tengan estas enfermedades.

La Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México no vence nunca, pero eso no la hace intocable. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) puede cancelarla en cualquier momento si el titular deja de cumplir con las condiciones necesarias para manejar de forma segura, incluso años después de haberla tramitado.

Desde enfermedades que afectan la capacidad de manejo hasta accidentes graves, reincidencia en infracciones o documentación falsa, la lista de causales es más larga de lo que muchos automovilistas imaginan, y conviene conocerla antes de iniciar el trámite.

La licencia permanente se reactivó en noviembre de 2024 y, tras una prórroga oficial que evitó su cierre a fines de 2025, el trámite seguirá disponible durante todo 2026. A diferencia de la licencia Tipo A, que se renueva cada tres años, este documento tiene un pago único de 1,500 pesos y no exige trámites periódicos, aunque eso no significa que esté libre de vigilancia por parte de la autoridad.

La Secretaría de Movilidad tiene la facultad de revocar el permiso de manera definitiva cuando detecta que el conductor ya no cumple con las condiciones necesarias para manejar con seguridad, o cuando incurre en faltas graves al Reglamento de Tránsito. La revisión no se limita al momento del trámite: puede activarse en cualquier punto de la vigencia del documento.

Qué enfermedades pueden costarte la licencia

La SEMOVI supervisa la aptitud física y mental de quienes ya tienen el documento. Si detecta enfermedades crónicas, trastornos visuales, problemas motrices o cualquier padecimiento que comprometa de forma importante la capacidad para manejar, puede exigir estudios adicionales antes de decidir si la persona sigue en condiciones de circular.

Solicitar exámenes médicos adicionales .

Ordenar pruebas extraordinarias de manejo .

Cancelar la licencia si determina que la persona ya no es apta para conducir con seguridad.

Esta facultad aplica únicamente a la Licencia Permanente de la Ciudad de México: no es una disposición nacional ni afecta licencias tramitadas en otros estados del país.

La SEMOVI supervisa la aptitud física y mental de quienes ya tienen el documento. ChatGPT

Las otras causas que también anulan el permiso

Más allá de la salud, la autoridad contempla otras situaciones que derivan en la cancelación definitiva. Provocar accidentes con personas lesionadas de gravedad o fallecidas, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y reincidir en el programa Conduce sin Alcohol están entre las faltas que la SEMOVI considera más severas.

También se cancela por cometer infracciones graves al orden vial, causar daños al mobiliario urbano —como semáforos, postes o señalización— o usar de forma indebida carriles confinados como los del Metrobús o el trolebús. Presentar documentación falsa durante el trámite implica la cancelación inmediata.

Accidentes con lesionados graves o personas fallecidas.

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.

Reincidencia en el programa Conduce sin Alcohol.

Daños al mobiliario urbano o uso indebido de carriles confinados.

Documentación falsa en el trámite: cancelación inmediata.

Cuánto cuesta y qué piden para tramitarla en 2026

Para tramitarla por primera vez hay que ser mayor de edad, no tener sentencias por delitos viales, no haber sido sancionado más de una vez en el programa Conduce sin Alcohol y aprobar un examen teórico sobre el Reglamento de Tránsito, además de cubrir el pago de 1,500 pesos por la expedición. Quienes ya cuentan con una licencia Tipo A vigente —o incluso vencida— de la Ciudad de México quedan exentos del examen y solo deben cubrir el pago. El trámite no está disponible para motociclistas.

Un dato clave antes de iniciar el trámite: cuando la SEMOVI cancela la licencia permanente por alguna causa grave, en la mayoría de los casos no es posible volver a solicitarla. La cita se agenda en línea, por WhatsApp o de forma presencial en los módulos de la dependencia, y conviene revisar los documentos requeridos antes de acudir para no perder el turno.