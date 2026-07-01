Las empresas de telefonía móvil deberán destruir los datos biométricos previamente recopilados de sus clientes mientras continúa el proceso para vincular las líneas celulares con la CURP bajo el nuevo modelo regulatorio.

El esquema de identificación para usuarios de telefonía móvil en México tendrá cambios relevantes. En medio del avance del nuevo sistema de registro de líneas, las autoridades determinaron que los operadores ya no podrán conservar cierta información sensible que había sido obtenida anteriormente.

La medida impactará a millones de usuarios y modifica uno de los puntos más discutidos del control de líneas celulares: el tratamiento de los datos biométricos. Aunque continúa el proceso de asociación con la CURP, las empresas deberán ajustar sus bases de información.

Las empresas de telefonía móvil deberán destruir los datos biométricos previamente recopilados de sus clientes mientras continúa el proceso para vincular las líneas celulares con la CURP bajo el nuevo modelo regulatorio. Freepik

Cambia el registro biométrico |Qué datos deberán eliminar las compañías telefónicas

Las operadoras de telefonía móvil estarán obligadas a destruir los datos biométricos que hayan capturado previamente de sus clientes como parte de esquemas anteriores de identificación.

La medida incluye información utilizada para reconocimiento físico o validación personal que hubiera sido almacenada durante procesos de registro. El objetivo es evitar que estos datos permanezcan bajo resguardo de las compañías.

La disposición no elimina el proceso de identificación de usuarios dentro del nuevo marco regulatorio, pero sí modifica el tipo de información que podrá mantenerse asociada a cada línea. Con ello, las autoridades buscan separar el mecanismo de identificación de líneas del almacenamiento de datos biométricos.

Por qué continuará la vinculación de líneas celulares con la CURP

Aunque desaparece la conservación de datos biométricos, el proceso para relacionar líneas telefónicas con la CURP continuará avanzando como parte del nuevo esquema regulatorio. La intención es mantener mecanismos de identificación de usuarios sin recurrir al almacenamiento de información considerada altamente sensible.

De esta manera, las empresas deberán adaptar sus sistemas para cumplir con nuevas obligaciones sin detener el proceso de registro. El cambio busca mantener controles administrativos sobre las líneas móviles sin conservar bases biométricas de los clientes.

Un cambio para millones de usuarios de telefonía móvil en México

Para los usuarios, el principal cambio será que los datos biométricos previamente entregados ya no deberán permanecer almacenados por las operadoras.

Esto significa que la continuidad del servicio móvil no dependerá de mantener este tipo de información dentro de las bases de datos de las empresas. Al mismo tiempo, seguirá vigente el esquema de identificación definido por las autoridades mediante mecanismos distintos a la recolección biométrica.

La implementación de estas modificaciones obligará a las compañías del sector a actualizar sus procesos internos y el tratamiento de los datos de sus clientes.