Comienza el Servicio Militar Obligatorio: el Gobierno realizará un sorteo entre hombres de 18 a 30 años y publicará la lista oficial en este mes. (Representación creada con IA)

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) llevará a cabo durante noviembre el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), una de las etapas del proceso anual dirigido a los jóvenes de la Clase 2008, es decir, quienes cumplen 18 años en 2026, así como a los remisos que no realizaron el trámite cuando les correspondía.

El procedimiento forma parte del Servicio Militar Nacional, establecido por la legislación mexicana, y permite definir la modalidad en la que cada conscripto cumplirá con esta obligación. Las autoridades también recuerdan que cumplir con el SMN no implica incorporarse a las Fuerzas Armadas.

Quienes realizaron su registro deberán mantenerse atentos a la información que publiquen las Juntas Municipales de Reclutamiento, ya que allí se darán a conocer los detalles del sorteo y posteriormente los resultados correspondientes.

Cómo será el sorteo del Servicio Militar Nacional

El sorteo del SMN constituye la segunda de las cinco fases del proceso y es organizado por la Dirección General del Servicio Militar Nacional, dependiente de la SEDENA.

Durante la jornada, cada conscripto extrae una bola cuyo color determina la modalidad en la que cumplirá el servicio:

Bola blanca o azul: el joven queda encuadrado en un centro de adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México , por lo que deberá asistir a las sesiones correspondientes.

Bola negra: queda a disponibilidad de la comandancia de la quedade la comandancia de la Zona Militar de su entidad y solo deberá presentarse si es requerido por la autoridad militar.

El sorteo del SMN constituye la segunda de las cinco fases del proceso militar en México. ChatGPT

Una vez obtenido el resultado, el personal de la Junta Municipal de Reclutamiento coloca el sello correspondiente en la parte superior de la cartilla.

Además, quienes no asistan al sorteo reciben, por regla del procedimiento, una bola blanca, por lo que deberán cumplir con el adiestramiento asignado.

El sorteo se realiza durante uno de los domingos de noviembre, aunque SEDENA aún no publicó la fecha exacta para la edición 2026. La dependencia informará oportunamente el día, horario y sede de cada Junta Municipal o alcaldía de reclutamiento.

Qué pasa con los remisos y cuáles son las siguientes etapas del SMN

Los remisos son los hombres que no tramitaron su cartilla cuando cumplieron 18 años. La obligación permanece vigente hasta antes de cumplir 40 años, por lo que deben regularizar su situación mediante el procedimiento establecido por la autoridad.

Para ello, deberán acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento con la documentación solicitada. Entre los requisitos habituales se encuentran:

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio.

Comprobante del último grado de estudios.

Cuatro fotografías tipo cartilla.

Constancia de No Registro, cuando el trámite se realiza en un municipio distinto al de nacimiento.

Por regla general, los remisos son asignados directamente al adiestramiento, conforme a los criterios establecidos por SEDENA.

El Servicio Militar Nacional se desarrolla en cinco fases:

Alistamiento o registro.

Sorteo.

Reclutamiento.

Adiestramiento.

Liberación de la cartilla.

Para la generación 2026, el adiestramiento tendrá un esquema escalonado. Un grupo asistirá entre febrero y mayo, mientras que otro lo hará entre agosto y octubre, ambos con 13 sesiones. Los jóvenes que resulten encuadrados en el sorteo de noviembre de 2026 realizarán ese adiestramiento durante 2027.

La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y la Hoja de Liberación se entregan al concluir el proceso. Asimismo, la documentación que no sea recogida por sus titulares se destruye conforme al calendario administrativo establecido por SEDENA.