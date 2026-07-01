La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha confirmado la capacidad que posee la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para imponer sanciones a las entidades que no cumplan con las normativas establecidas.

El fallo, a pesar de su carácter técnico, ha transmitido un mensaje inequívoco a todas las bancos, entidades financieras y usuarios, quienes deben permanecer alertas para prevenir la imposición de sanciones monetarias.

Sin anticipar los efectos totales de dicha decisión, es evidente que la SCJN ha clausurado un debate trascendental acerca de la legalidad de determinadas sanciones. El núcleo del caso se enfoca en reportes obligatorios, plazos establecidos sin ambigüedad y un registro que actúa como elemento esencial para el control.

La resolución de la Suprema Corte que avala las facultades sancionadoras de la CONDUSEF

El Pleno de la SCJN resolvió un amparo en revisión promovido por una entidad financiera que había sido sancionada por la CONDUSEF.

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En su análisis, la Suprema Corte determinó que el artículo 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, junto con los numerales 118, 124 y 131 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, respetan los principios de tipicidad, reserva de ley y seguridad jurídica.

El motivo fue concreto: durante 2023 no presentó los informes mensuales sobre quejas vinculadas con los despachos de cobranza que contrata, obligación que debe cumplirse a través del Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).

Es decir, las reglas son claras, están previstas en la ley y no dejan margen a malos entendidos o interpretaciones arbitrarias.

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Criterios de la SCJN sobre seguridad jurídica: CONDUSEF, sanciones y plazos

En este sentido, la Corte consideró que los plazos para ejercer la facultad sancionadora son compatibles con la seguridad jurídica.

En particular, destacó que el numeral 180 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF fija un plazo máximo de 180 días naturales para que la autoridad emita y notifique la resolución, contados desde el vencimiento del periodo de garantía de audiencia.

Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que el marco normativo sí define con precisión las obligaciones, tales como:

Registrarse en el REDECO.

Informar incluso cuando no se contraten despachos de cobranza.

Presentar reportes mensuales de quejas.

La entidad financiera había argumentado que las disposiciones no especificaban con claridad quiénes estaban obligados a rendir la información ni establecían límites temporales para sancionar.

Con este criterio, la SCJN dejó firme que la CONDUSEF puede sancionar a las entidades financieras que incumplan esta regla, reforzando el esquema de supervisión y protección a los usuarios de servicios financieros en México.