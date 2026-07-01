Colgar un pedazo de tela blanca en la ventana de un coche en movimiento: qué significa y para qué se usa.

Al circular por una carretera, es posible encontrar conductores que utilizan señales no oficiales para comunicar determinadas situaciones. Aunque no forman parte de las normas de tránsito obligatorias, varias de estas prácticas son explicadas en las guías informativas de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) para que otros automovilistas sepan cómo interpretarlas.

Una de las más conocidas consiste en colocar una tela o bandera blanca en una parte visible del vehículo cuando ocurre un desperfecto mecánico o una situación que requiere asistencia. Esta señal busca advertir a quienes transitan por la vía que el conductor necesita ayuda o que el automóvil permanece detenido por una emergencia.

Colgar una tela blanca en la ventana de un coche en movimiento: cuál es su significado y para qué se usa

De acuerdo con el Manual de Conductor de Carolina del Norte, una tela blanca puede ser utilizada para indicar que un vehículo sufrió un desperfecto mecánico y que el conductor necesita de asistencia. En el uso popular, este acto también significa que se está circulando con prisa por una emergencia.

Específicamente, la instrucción de las autoridades para quién necesita ayuda es atar una tela blanca a la manija izquierda de la puerta o la antena del vehículo. Si el coche se encuentra estacionado, a esta señal puede sumarse levantar el capó del auto.

Ante una emergencia, colgar un pañuelo blanco puede ser una señal de alerta para otros conductores. Shutterstock

Otras recomendaciones para conductores frente a un problema mecánico

Las autoridades aconsejan seguir varios pasos para reducir riesgos cuando un automóvil se descompone, como

Retirar el vehículo completamente de la carretera y ubicarlo en la banquina

Salir del automóvil por el lado del pasajero cuando sea posible

No permanecer dentro del vehículo

Mantenerse alejado del tráfico y no situarse delante ni detrás del coche

Levantar el capó para hacer evidente la avería

Encender las luces de estacionamiento o las balizas si es de noche

Contar con linternas o bengalas de emergencia para situaciones imprevistas

En ese marco, colocar la tela blanca es un código común de alerta que comparten conductores y que se utiliza en situaciones de emergencia cuando se necesita asistencia inmediata o indicar que se conduce con urgencia por una situación de fuerza mayor.