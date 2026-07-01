Es oficial | Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas (foto: archivo).

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México mantendrá su obligatoriedad en el año 2026. En conformidad con las recientes directrices emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) , se ha instaurado un proceso modernizado que tiene como finalidad facilitar a los jóvenes el cumplimiento de este deber cívico, evitando así que se vean forzados a interrumpir drásticamente sus actividades en el ejército.

Este enfoque renovado en el Servicio Militar persigue el objetivo de optimizar la experiencia de los jóvenes, garantizando que puedan cumplir con sus responsabilidades sin perturbar significativamente su vida cotidiana.

Ya comenzó el Servicio Militar Obligatorio para hombres y mujeres nacidos en 2008: será solo por tres meses (foto: archivo).

El futuro del servicio militar: novedades y tendencias

Este nuevo enfoque permitirá que el cumplimiento se lleve a cabo en un total de 13 sesiones sabatinas, lo que representa un periodo aproximado de tres meses, logrando así una notable reducción en el tiempo de permanencia en comparación con años anteriores.

Este cambio en la modalidad de adiestramiento busca optimizar el proceso, facilitando a los participantes cumplir con los requisitos establecidos de manera más eficiente.

Una de las innovaciones más destacadas para la clase 2008 y aquellos que se encuentran en situación de remisión es la implementación de un adiestramiento intensivo.

Ya inició el Servicio Militar Obligatorio para hombres y mujeres nacidos en 2008: será únicamente por tres meses (foto: archivo).

Calendario y Fechas Clave de Inscripción para la Clase 2008

El periodo de alistamiento se inició el 2 de enero pasado y permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026 para aquellos individuos que nacieron en el año 2008 o que sean remisos. Es crucial asistir a la Junta de Reclutamiento en cada municipio o alcaldía antes de la fecha límite.

Posteriormente al registro, los jóvenes tendrán que estar atentos al mes de noviembre de 2026, momento en el que se realizará el tradicional sorteo. En este evento se determinará, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes deberán presentarse a las sesiones de adiestramiento.

Requisitos y beneficios para obtener la Cartilla Militar

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar:

acta de nacimiento

CURP

comprobante de domicilio

identificación oficial.

Obtener la Cartilla Militar liberada es considerado un paso crucial para el desarrollo profesional. Este documento actúa no solo como un tipo de identificación oficial, sino que es un requisito esencial para acceder a determinados niveles en la administración pública y algunas instituciones educativas.

Además, se solicitan dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, respetando los estándares establecidos por la institución.

El enfoque contemporáneo del SMN persigue fomentar valores de disciplina y compromiso social mediante capacitaciones prácticas. Al restringirse a solo 13 sesiones, la Sedena busca incentivar una mayor participación y garantizar que todos los jóvenes dispongan de su documentación en regla para el cierre del año.

Finalmente, se aconseja a todos los interesados no posponer el trámite hasta la última semana de octubre, dado que la demanda suele colapsar las oficinas locales. Cumplir con esta obligación es, además de un mandato legal, una forma de involucrarse activamente en la vida institucional del país.