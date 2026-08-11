MEX9919. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 07/08/2026.- El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, habla durante una rueda de prensa este viernes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). El Gobierno mexicano insistió en que no está comprobado que lechuga producida en el estado de Guanajuato sea el origen del brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos. EFE/ Mario Guzmán

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó este martes la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en muestras tomadas en 16 hoteles de la Riviera Maya después de que el Reino Unido alertara de un aumento de casos entre viajeros que habían estado en esa zona turística del Caribe mexicano.

La autoridad sanitaria informó en un comunicado que, junto con la Dirección General de Epidemiología, desplegó acciones de vigilancia tras el aviso británico y recolectó 43 muestras: 32 de verduras y frutas disponibles en barras de alimentos y 11 de agua de uso humano.

Claudia Sheinbaum puso en marcha el plan para que el papa León XIV visite México. Fuente: EFE José Méndez

Cofepris revela qué encontraron en los análisis de alimentos y agua de los hoteles

Las muestras fueron sometidas a análisis microbiológicos, fisicoquímicos y moleculares mediante PCR en tiempo real en el laboratorio de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), con base en el método del Bacteriological Analytical Manual.

Cofepris aseguró que todos los productos analizados dieron negativo a Cyclospora cayetanensis y tampoco se hallaron indicadores de contaminación, lo que, según el organismo, muestra que en los puntos específicos revisados los procesos de control sanitario y manipulación funcionaban dentro de los márgenes de seguridad.

La dependencia precisó que mantiene la vigilancia permanente y el seguimiento de la trazabilidad de la cadena alimentaria para prevenir riesgos futuros.

Las autoridades investigan un brote de Cyclospora asociado al consumo de alimentos frescos contaminados. Chatgpt

Reino Unido reporta 67 casos de Cyclospora y señala a viajeros que estuvieron en México

La revisión mexicana ocurre después de que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) notificara el 30 de julio un aumento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que regresaron de México.

Entre el 30 de abril y el 15 de julio, Reino Unido registró 67 casos de ciclosporiasis: 30 en Inglaterra, 27 en Escocia y 10 en Gales.

Cambios en las playas de México Shutterstock

De los 51 pacientes con información de viaje disponible, 48 habían estado en México, según la UKHSA.

La agencia británica señaló que los viajeros afectados se alojaron en distintos hoteles de la Riviera Maya y Cancún, donde consumieron alimentos y bebidas dentro de complejos turísticos con paquetes de todo incluido, por lo que las investigaciones continúan.

Cyclospora es un parásito que puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados y causar diarrea acuosa frecuente, cólicos abdominales, náuseas, pérdida de apetito y peso, entre otros síntomas.

La UKHSA recordó que estos brotes vinculados con viajeros procedentes de México se han registrado de manera estacional desde 2015, excepto en 2020 y 2021, durante la pandemia de covid-19, y pidió mantener medidas estrictas de higiene alimentaria y del agua.

Fuente: EFE