En esta noticia

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha la Línea K del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta alternativa de transporte público permitirá conectar a Oaxaca y Chiapas mediante una ruta ferroviaria moderna.

Este nuevo sistema se divide en tres tramos: Ciudad Ixtepec–Tonalá, Tonalá–Huixtla y Huixtla–Ciudad Hidalgo. En total, comprende 472 kilómetros de vía férrea y está proyectado para conectarse con Guatemala, fortaleciendo el intercambio comercial y turístico en la región.

Tren Interoceánico en México. Fuente: archivo
Tren Interoceánico en México. Fuente: archivo

Conoce los detalles de este plan de movilidad y prepárate para viajar sin inconvenientes. Ten en cuenta la ruta completa de este nuevo tren en México.

Te puede interesar

Alerta del SMN | Advierten una semana inestable con tormenta negra, fuertes lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora: estas serán las zonas afectadas

¿En qué situación está la obra del Tren Interoceánico?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, hasta octubre la Línea K registraba un progreso general del 87.68% y se espera que su construcción concluya en junio de 2026. En paralelo, el tramo Roberto Ayala–Dos Bocas de la Línea FA avanza en 44.28 % respecto a la liberación del derecho de vía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que este proyecto de transporte impulsa el desarrollo del corredor interoceánico, donde ya existen 14 Polos del Bienestar: seis en construcción y los demás en proceso de licitación.

Hay gran interés del sector privado por invertir en esta zona estratégica para el crecimiento del sur-sureste mexicano.

“El ferrocarril Interoceánico mejora la calidad de vida de las comunidades e impulsa la actividad económica con una visión social. Esta región estuvo marginada durante muchos años y ahora se vuelve protagonista del desarrollo”, subrayó.

Plan de movilidad.Tren Querétaro-Irapauto: estas serán las seis estaciones clave para los pasajeros en 2026
Programas sociales.Convocan a todos los jubilados para gestionar la credencial vitalicia y recibir más de 6,000 pesos de por vida

¿Qué estaciones tendrá el Tren Interoceánico?

Serán 14 estaciones de pasajeros distribuidas en los tres tramos:

  • Ixtepec
  • El Espinal
  • Juchitán
  • Unión Hidalgo
  • Reforma de Pineda
  • Chahuites
  • Arriaga
  • Tonalá

En total, se rehabilitarán 447 km de vía y se construirán instalaciones complementarias, entre ellas 439 puentes, 14 laderos, 626 obras de drenaje y tres patios de trasvase.

Te puede interesar

Cierran 10 estaciones del Metro CDMX y advierten suspensión de transporte hasta nuevo aviso

¿Qué conexiones tendrá el Tren Interoceánico?

El Tren Interoceánico se complementa con otras líneas estratégicas ya en operación o construcción:

Línea Z

Inaugurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conecta el Golfo de México con el Pacífico, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Cuenta con ocho estaciones:

  • Coatzacoalcos
  • Medias Aguas
  • Donají
  • Mogoñe
  • Matías Romero
  • Chívela
  • Ixtepec
  • Salina Cruz

Línea FA

Conecta Coatzacoalcos y Palenque, enlazándose con el Tren Maya y con una estación en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Incluye las siguientes paradas:

  • Coatzacoalcos
  • Cuichapa
  • Las Choapas
  • Roberto Ayala
  • Juárez
  • Teapa
  • Pino Suárez
  • Pakal Ná (Palenque)

Para obtener más información sobre el avance de este proyecto de movilidad, se sugiere mantenerse atento a los canales de comunicación oficial del Gobierno.