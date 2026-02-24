El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene abierto de forma permanente el registro para que empresas, negocios y organizaciones sociales se incorporen como centros de trabajo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La medida busca ampliar las oportunidades de capacitación para personas de 18 a 29 años en todo el país. De acuerdo con el comunicado oficial del 20 de febrero de 2026, “Registrar un centro de trabajo en Jóvenes Construyendo el Futuro es un trámite sencillo que tiene múltiples beneficios”, tanto para los empleadores como para los aprendices que reciben formación práctica durante 12 meses. El documento señala que “El registro de centros de trabajo permanece abierto durante todo el año y la vinculación de jóvenes depende de los periodos habilitados en la plataforma”, lo que permite a los negocios incorporarse en cualquier momento y participar en los ciclos de vinculación disponibles. El proceso inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde la persona representante debe seleccionar la opción correspondiente y capturar los datos generales del negocio. Posteriormente, la documentación pasa a revisión, lo cual “puede tomar hasta 30 días hábiles”, antes de avanzar a la etapa de verificación física. Tras la revisión documental, personal de la Secretaría del Trabajo realiza una visita al centro de trabajo para constatar que el espacio sea adecuado. Durante esta etapa, “el enlace territorial recaba evidencia fotográfica de la sucursal, de la persona representante y corrobora los datos del comprobante de domicilio de la empresa”, el cual no debe tener una antigüedad mayor a cuatro meses. Una vez que se emite una respuesta positiva, el centro de trabajo puede comenzar a recibir jóvenes en el siguiente periodo de vinculaciones. La capacitación se desarrolla entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana, con actividades enfocadas en la práctica y el desarrollo de habilidades laborales. Las y los aprendices reciben un apoyo mensual y seguridad social durante su capacitación. Según el comunicado, “Las y los aprendices inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo económico mensual de 9,582 pesos y cuentan con seguro médico del IMSS”. Los pasos para registrarse como centro de trabajo son los siguientes: En el contexto de la estrategia de impulso al empleo juvenil del Gobierno de México, la apertura permanente del registro consolida a Jóvenes Construyendo el Futuro como una de las principales herramientas de vinculación entre el sector productivo y las juventudes. Con la participación activa de empresas, emprendimientos e instituciones, el programa busca no solo capacitar, sino generar experiencia real y oportunidades de inserción laboral que impacten de manera directa en el desarrollo económico y social del país.