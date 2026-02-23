El reloj ya está en cuenta regresiva para miles de universitarios. El Gobierno federal confirmó que febrero marca la última fecha para anotarse en uno de los planes sociales más importantes dirigidos a jóvenes de educación superior. Después de ese día, ya no habrá oportunidad de ingresar en este periodo. El anuncio impacta directamente a quienes buscan cobrar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, un apoyo que ofrece un total de 5,800 pesos bimestrales y puede extenderse por varios ciclos escolares. Sin embargo, el trámite no es automático y requiere cumplir condiciones específicas establecidas por las autoridades educativas. La convocatoria tiene fecha límite y quienes no completen el proceso antes del 27 de febrero quedarán fuera de esta etapa. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales durante cinco bimestres del ciclo escolar, excluyendo julio-agosto. El apoyo puede recibirse hasta por un máximo de 45 meses, siempre que el estudiante conserve los requisitos. El registro debe realizarse en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), a través del portal oficial. Incluso quienes ya son becarios deben volver a solicitar la beca dentro del plazo establecido. El proceso incluye: En caso de resultar beneficiario, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará posteriormente mediante convocatoria en cada plantel. La beca está dirigida principalmente a alumnos de educación superior escolarizados en instituciones clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención. También se exige no recibir otra beca federal con el mismo fin. Entre las escuelas prioritarias se encuentran: Para escuelas susceptibles de atención se consideran criterios como bajos ingresos, ser persona indígena o afromexicana, haber sido becario previo o tener calidad de víctima. En estos casos, además, se establece un límite de hasta 30 años. El programa es público y, según la autoridad, está enfocado en garantizar que más jóvenes continúen y concluyan sus estudios universitarios en condiciones de igualdad.