El cierre total se mantendrá hasta finales de octubre y modificará la operación de varios servicios de TransMilenio.

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La estación temporal Calle 22 de TransMilenio permanece cerrada totalmente desde el viernes 11 de septiembre y la medida se extenderá hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., debido al avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Durante este periodo, los usuarios que normalmente utilizan este punto de la troncal Caracas deberán recurrir a otras estaciones o tener en cuenta las modificaciones temporales de algunos servicios.

El cierre hace parte de las intervenciones que se adelantan sobre la avenida Caracas para permitir el desarrollo de la infraestructura del Metro de Bogotá. La estación temporal Calle 22 había sido habilitada precisamente para mantener la operación de TransMilenio mientras avanzaban las obras del proyecto.

¿Hasta cuándo estará cerrada la estación Calle 22 de TransMilenio?

El cierre total de la estación temporal Calle 22 comenzó el viernes 11 de septiembre a las 11:00 p. m. y está previsto hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m.

La restricción corresponde a las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá y hace parte de los cambios que han tenido que implementarse en distintos puntos de la troncal Caracas para facilitar el avance del proyecto.

¿Qué rutas de TransMilenio no paran en Calle 22 durante el cierre?

Mientras esté vigente el cierre total, varios servicios que habitualmente tienen parada en la estación temporal Calle 22 no realizarán el ascenso ni descenso de pasajeros en este punto.

En el vagón 1, los servicios afectados son:

3

5

8

A61

B13

F61

H20

En el vagón 2, los servicios que no tendrán parada en Calle 22 son:

3

5

8

C15

D20

H13

H15

TransMilenio también informó que los servicios B13 y H13 tendrán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio, como alternativa durante la intervención.

Esto significa que quienes utilizan diariamente alguna de estas rutas deberán revisar su recorrido antes de salir de casa y considerar otras estaciones para completar el viaje.

¿Qué pasará con la estación Calle 22 después del 31 de octubre?

El 31 de octubre no terminarán todas las restricciones. Una vez finalice esta primera etapa de intervención, la estación temporal Calle 22 tendrá un esquema de cierres nocturnos y de fin de semana mientras continúan las obras.

De lunes a viernes, el cierre será entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m.

Durante los fines de semana, la estación permanecerá cerrada desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m.

Si el lunes es festivo, la restricción se extenderá hasta el martes a las 4:30 a. m.

Por esta razón, los usuarios frecuentes de TransMilenio deberán tener en cuenta que, incluso después de finalizar el cierre total, habrá horarios específicos en los que no podrán utilizar la estación.

¿Por qué cerraron la estación Calle 22 de TransMilenio?

El cierre está relacionado con las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que avanzan sobre la avenida Caracas y requieren modificaciones temporales en la infraestructura y operación de TransMilenio.

La estación Calle 22 es una de las estaciones temporales que fueron habilitadas en la troncal Caracas para mantener el servicio durante las intervenciones asociadas al proyecto Metro.

Para los pasajeros, el principal cambio durante estas semanas será la imposibilidad de utilizar Calle 22 como punto de parada. Por eso, TransMilenio recomienda planear el recorrido antes de salir y consultar las alternativas disponibles en TransMiApp, donde también se puede revisar el estado de la operación.