Se acerca la Semana Santa y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, bajo la presidencia de Ángel Cabrera, confirmo el cierre que por ley deberán respetar los bancos en todo el país en tiempo santo y/o de vacaciones para muchos. En ese sentido, la CNBV confirmó los día que los bancos de todo el país están cerrados, sumando así un total de cuatro días para la mayoría de las bancas y entidades financieras, reduciendo los servicios financieros a cajeros automáticos, Banca digital y telefónica. El Gobierno de México y la CNBV recordaron el cierre total de banco ya anunciado en el Calendario Bancario 2026 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF. El mensaje de las autoridades fue claro: “Recuerda: el próximo jueves 2 y viernes 3 de abril los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la CNBV suspenderán operaciones al público”, y ratificaron, “Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación”. Debido los días feriados de Semana Santa, las instituciones bancarias suspenderán sus servicios en ventanilla este jueves y viernes de forma temporal, siendo sábado y domingo días tradicionales no laborales para la mayoría de bancos y entidades financieras. No obstante, podrás realizar transferencias por app, disponer de efectivo en cajeros automáticos y utilizar la banca telefónica, que operarán con normalidad, pero hay otras operaciones que son exclusivas de las sucursales. Apertura de cuentas tradicionales: muchos procesos de contratación aún requieren tu presencia física para la validación de documentos originales y firma autógrafa del contrato. Operaciones de caja de seguridad: el acceso a tus valores resguardados en bóvedas solo es posible en los horarios y días hábiles de la sucursal. Canje de billetes y monedas: la recepción de piezas presuntamente falsas o el cambio de billetes maltratados por ejemplares aptos para circular son trámites exclusivos de ventanilla. Aclaraciones complejas y asesoría especializada: ciertos reclamos por fraudes o la gestión de créditos hipotecarios y empresariales de alto valor suelen exigir una entrevista presencial con un ejecutivo. En este caso, es importante tomar recaudos y realizar este y otro tipo de transacciones bancarias entre el lunes 30 de marzo y el miércoles primero de abril, anticipando así tus pagos y disposiciones de efectivo para evitar contratiempos durante estos días de cierre. Recuerda que, aunque las sucursales cierren, los sistemas de pagos digitales se mantienen activos para tus transferencias urgentes.