Viajar a Argentina es una experiencia cada vez más común para turistas mexicanos, de hecho, este país austral según agencias internacionales de viajes, es el destino más recomendado para viajar en el 2026, pero atención, porque arribar al país del tango, el fútbol, el mate y el asado también implica cumplir normas estrictas. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, advierte sobre requisitos y sanciones que muchos desconocen. Desde documentación hasta conductas en la vía pública, ignorar las reglas puede derivar en multas o incluso prisión en Argentina. Las autoridades migratorias y de seguridad argentinas aplican controles que pueden sorprender a quienes no viajan preparados. Antes de viajar, la SRE recomienda tomar previsiones básicas para evitar problemas migratorios, económicos o de salud durante tu estancia en Argentina. Cumplir con estos requisitos no solo facilita el ingreso al país, sino que evita contratiempos con autoridades migratorias que pueden negar la entrada o solicitar documentación adicional. En Argentina existen sanciones por conductas consideradas faltas leves, muchas de ellas comunes para turistas pero igualmente penalizadas. Aunque estas faltas suelen derivar en multas, pueden escalar si hay reincidencia o resistencia a la autoridad. Sin embargo, hay delitos graves que implican consecuencias mucho más severas, especialmente para extranjeros. Las autoridades argentinas son especialmente estrictas con delitos relacionados con drogas, principal causa de detención de extranjeros en el país. En situaciones de riesgo o necesidad de asistencia, la Embajada de México en Argentina es el primer punto de contacto para ciudadanos mexicanos. La asistencia consular a mexicanos en Buenos Aires puede ser clave en casos de detención, accidentes o problemas legales, por lo que se recomienda tener estos datos siempre a la mano durante el viaje.