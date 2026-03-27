En una nueva señal de acercamiento y construcción de confianza, el Gobierno federal y la iniciativa privada sumaron otro capítulo a la serie de encuentros recientes para alinear posturas en materia de seguridad y certeza jurídica, en un intento por enviar un mensaje claro a los mercados: hay coordinación y voluntad política para sostener la inversión en México. Esta vez, se trató de un encuentro en el Club de Industriales, encabezado por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y el director del INEA, Armando Contreras Castillo. Los líderes empresariales que asistieron coincidieron en que el país atraviesa un momento decisivo en el que la colaboración público-privada será clave para apuntalar la estabilidad. Godoy subrayó que la estrategia del gobierno pasa por combatir la corrupción y la impunidad con investigaciones sólidas y apegadas a derecho, como base para recuperar la confianza. En ese sentido, adelantó que se trabaja en un plan integral que será presentado próximamente ante el Senado, incorporando inquietudes del sector privado. Entre los acuerdos destacan peticiones en las que el empresariado ha insistido por varios años y que enfatizan en cada reunión que la IP ha sostenido con funcionarios, desde la propia presidenta Claudia Sheinbaum al titular de Economía, Marcelo Ebrard, y otros en los ámbitos político y económico. Entre otros temas tocados con Godoy, encargada de la prpcuración de justicia, destacan el fortalecimiento del Estado de derecho, la coordinación permanente entre autoridades y empresas, así como la implementación de mecanismos de mediación para resolver conflictos de manera más ágil y con menor impacto económico. Uno de los ejes centrales, de acuerdo con fuentes presentes en el evento, será una estrategia contra la extorsión, un flagelo que ha crecido en las dos administraciones de la llamada 4T y que es uno de los delitos que más preocupa al sector productivo. Empresarios y funcionarios acordaron que se trabaje en prevención, atención a las causas y fortalecimiento institucional. Además, la fiscal dejó abierta la puerta para establecer canales directos entre empresarios y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de afinar diagnósticos y soluciones. Por su parte, Contreras Castillo destacó el papel de la educación como herramienta para prevenir la violencia y generar condiciones de desarrollo, al fortalecer el tejido social y ampliar oportunidades. Al encuentro asistieron directivos de empresas como Walmart, Grupo Bimbo, Volaris, Banamex y Ternium, entre otros, quienes coincidieron en que la certidumbre jurídica y la seguridad son condiciones indispensables para detonar inversión y crecimiento sostenido en México.