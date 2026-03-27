Tras semanas de polémica, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el recorte a las pensiones doradas fue aprobada en la Cámara de Diputados en medio de protestas. El dictamen fue avalado en lo general con 458 votos y, tras desechar reservas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, fue aprobado en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución y su dictamen fue remitido a las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales. El argumento central para su aprobación fue eliminar pensiones excesivas frente a quienes perciben ingresos mínimos. La medida impacta a jubilados y pensionados de Bancomext, Banobras, Banrural, CFE, Luz y Fuerza del Centro, NAFIN y Pemex. Ninguna pensión de personal de confianza adscrito a estos organismos podrá superar la mitad del sueldo del titular del Ejecutivo Federal. Con las cifras actualizadas a 2026, el tope equivale a un sueldo bruto de 193,706 pesos, un neto de 134,290 pesos y una pensión máxima después de impuestos de 67,145 pesos. Bajo ningún concepto podrán rebasarse estos límites aprobados el 25 de marzo de 2026. Quedan fuera de la reforma las Fuerzas Armadas, las jubilaciones por aportaciones voluntarias a cuentas individuales, las originadas por aportaciones sindicales y la pensión no contributiva del artículo 4° constitucional. El régimen transitorio establece que las jubilaciones vigentes no excluidas deberán someterse al nuevo límite. No obstante, los haberes reconocidos bajo el marco constitucional anterior se mantendrán en los términos en que fueron otorgados. El Congreso y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días naturales para revisar y ajustar su marco jurídico a lo establecido en el decreto aprobado.