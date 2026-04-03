Las primas del sector asegurador en México crecieron 11.9% anual durante 2025 y superaron MXN$ 1 billón en primas emitidas directas, impulsadas principalmente por los ramos de daños, vida y accidentes y enfermedades, de acuerdo con Fitch Ratings. La calificadora detalló que, al cuarto trimestre de 2025, 112 compañías de seguros y fianzas reportaron información a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Dentro del sector, los seguros de autos y gastos médicos destacaron por los ajustes en precios registrados durante el año, derivados de mayores costos de siniestralidad, presiones inflacionarias y cambios fiscales. En el caso del seguro de autos, las primas aumentaron 9.9% anual, a pesar de que la venta de vehículos ligeros creció apenas 1.4% durante 2025, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Fitch explicó que este mayor dinamismo respondió principalmente al aumento en el valor comercial de los vehículos y a ajustes tarifarios asociados a la siniestralidad. A ello se sumaron ajustes en tarifas relacionados con la reforma fiscal del IVA, lo que presionó los costos del sector asegurador. Por su parte, el subramo de gastos médicos mayores registró un crecimiento anual de 11.9%, impulsado principalmente por una inflación médica persistentemente elevada. Este entorno llevó a las aseguradoras a realizar ajustes en tarifas para compensar el incremento en los costos de atención médica, situación que Fitch prevé podría continuar. Además, el ramo de accidentes y enfermedades enfrentó un fuerte aumento en los costos de siniestralidad, que crecieron 18.6% anual. Como resultado, la utilidad neta de este segmento se desplomó 94.6%, al pasar de MXN$ 6,066.1 millones en 2024 a 327.8 millones en 2025. En conjunto, el mercado asegurador mexicano superó MXN$ 1 billón en primas emitidas directas durante 2025, reflejando la expansión del sector. Del total de primas, 40% correspondió al ramo de vida, 35.8% a daños de los cuales autos representó 20.3%, 18.1% a accidentes y enfermedades, 4.4% a pensiones y 1.7% a fianzas. Dentro del ramo de vida, el segmento de vida individual registró un crecimiento anual de 13.7%, pese a una desaceleración, y se mantuvo como el subramo con mayor participación del mercado, con 30.4% del total. El desempeño financiero del sector presentó una ligera mejora, con un índice combinado de 104.2% al cuarto trimestre de 2025, frente al 104.4% registrado un año antes, beneficiado por una reducción en el índice de costos. En tanto, las inversiones del sector crecieron 14.3% anual, con una composición dominada por instrumentos gubernamentales, que representaron 65.5% del portafolio. Aunque la industria registró una pérdida operativa de MXN$ 89,014.5 millones, derivada principalmente de ajustes relacionados con el pago del IVA, el resultado integral de financiamiento permitió revertir el impacto, lo que resultó en una utilidad neta de MXN$ 71,897.2 millones. En términos de capital, la estructura del sector se fortaleció 11% anual, impulsada principalmente por los resultados acumulados y el incremento de reservas. Fitch prevé que las aseguradoras reduzcan el pago de dividendos correspondientes a 2025, con el objetivo de conservar utilidades y fortalecer su capital mientras el sector recupera niveles de rentabilidad técnica más favorables.