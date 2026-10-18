En esta noticia El pedido de SNTSTC para mejorar la Línea A del Metro CDMX

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) alertó que podría suspender de manera parcial las operaciones de la Línea A del Metro, si continúan los problemas en sus instalaciones y no se garantiza la seguridad de los usuarios y del personal. Ante esta situación, solicitó a la Cámara de Diputados asegurar el presupuesto necesario para rehabilitar la ruta que conecta Pantitlán, en CDMX con La Paz, en Edomex.

En un comunicado oficial, la organización sindical advirtió que el deterioro de la infraestructura y de los equipos operativos representa un peligro para los pasajeros que utilizan a diario esta línea. Por ello, señaló que, si las deficiencias persisten, los trabajadores podrían detener el servicio en los tramos donde no existan condiciones adecuadas para operar de manera segura.

Metro de la Ciudad de México

La advertencia pone sobre la mesa la necesidad de atender los problemas estructurales de la Línea A, que van más allá de los hundimientos del terreno que afectan las instalaciones y obligan a reducir la velocidad de los trenes. De acuerdo con el sindicato, también es urgente intervenir las vías, los sistemas eléctricos, los equipos auxiliares y las redes de comunicación.

El pedido de SNTSTC para mejorar la Línea A del Metro CDMX

Entre las obras prioritarias, la organización destacó el mantenimiento integral de la catenaria, encargada de suministrar energía eléctrica a los trenes. Los trabajos incluirían el reemplazo de cables, postes, péndulos, herrajes y tornillería, además de la renovación de distintos componentes de la infraestructura ferroviaria.

En materia de vías, el sindicato pidió sustituir:

Rieles

Aparatos de cambio de vía

Mecanismos de dilatación

Juntas mecánicas

Soldaduras y balasto

Materiales esenciales para mantener la estabilidad y el funcionamiento de la ruta

También solicitó reemplazar cables de 23 kilovoltios, rehabilitar las subestaciones eléctricas y mejorar los sistemas de comunicación que permiten coordinar las operaciones del Metro. A estas necesidades se suma la reparación de los vehículos especializados utilizados para realizar labores de mantenimiento ferroviario.

El SNTSTC subrayó que la rehabilitación requiere recursos suficientes, planeación técnica y coordinación entre las instituciones responsables. Asimismo, expresó su disposición a colaborar en los trabajos necesarios y reiteró que la prevención debe ser prioritaria para reducir el riesgo de accidentes.

La problemática ya había sido reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 10 de agosto de este año señaló que todavía no se contaba con los recursos necesarios para atender los hundimientos que afectan la Línea A y restringen la velocidad de circulación de los trenes.