Carlos Slim y Bill Gates tienen algo más en común que su papel como referentes globales de la industria tecnológica: los separan solo 4,000 millones de dólares en el ranking de fortunas más grandes del mundo.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Bill Gates cerró la jornada del 2 de diciembre con una riqueza estimada de 118,000 millones de dólares, ubicándose en el puesto 16 a nivel global. Por su parte, Carlos Slim registró 114,000 millones de dólares, tras un ajuste a la baja observado el 1 de diciembre, lo que lo posicionó en el lugar 17 del mismo índice.

El avance de Slim ha sido notable en 2024: su fortuna creció 43.5% al pasar de 79,400 a 114,000 millones de dólares. En contraste, la disminución reciente de Gates no obedece a pérdidas operativas, sino a donaciones filantrópicas realizadas en julio, que redujeron su patrimonio en unos 51,000 millones de dólares en solo una semana.

Gates, fundador de Microsoft y propietario de Cascade Investment, llegó a formar parte del top 10 global, con un máximo reciente de 178,000 millones de dólares, registrado el 28 de junio, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Para Slim, los últimos años han sido clave para consolidar su presencia en el sector energético. El empresario ha buscado reforzar su colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex), con la intención de convertirse en un aliado estratégico en medio del plan de “soberanía energética” impulsado por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En septiembre, Reuters reportó que Talos Energy —donde Slim es inversionista mayoritario—, Harbour Energy y Pemex mantienen negociaciones avanzadas para operar de manera conjunta el yacimiento Zama, uno de los proyectos de aguas profundas más relevantes del Golfo de México y que ha sido catalogado como “el más prometedor en décadas”.

Además del sector energético, Slim continúa expandiendo su imperio empresarial con operaciones que abarcan telecomunicaciones, banca, seguros, comercio minorista y hotelería.

Cabe destacar que hace unos 15 años, lo que se disputaban Slim y Gates era el número 1 de las listas de multimillonarios. En 2010 y hasta 2013, Forbes consideraba al magnate mexicano como la persona con la mayor fortuna del mundo, con variaciones de entre u$s 70,000 millones a 80,000 millones.