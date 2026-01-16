Mientras economías enteras lidiaban con crisis y ajustes, el magnate mexicano volvió a aumentar su patrimonio gracias al desempeño de sus empresas y a una estrategia que le permitió sortear un año complejo a nivel global.

Mientras gran parte del mundo enfrentó crisis económicas, inflación y desaceleración del crecimiento, Carlos Slim logró cerrar el año con un fuerte incremento en su fortuna personal.

El empresario mexicano no solo resistió los vaivenes globales, sino que volvió a consolidarse como una de las figuras más influyentes del capitalismo internacional.

El desempeño de sus principales empresas, sumado a un contexto financiero favorable para sectores estratégicos, explica por qué el patrimonio del hombre más rico de México siguió creciendo incluso en un escenario adverso para millones de personas y mercados enteros.

Cómo creció la fortuna de Carlos Slim en un año de crisis global

Durante 2025, Carlos Slim incrementó su patrimonio en miles de millones de dólares , a contramano de un escenario económico internacional complejo. La volatilidad financiera y la desaceleración en varias economías no impidieron el avance de sus negocios.

El empresario supo capitalizar la estabilidad de sus compañías, especialmente aquellas con ingresos constantes y presencia regional. Este enfoque le permitió mantener una posición sólida frente a las turbulencias económicas.

La diversificación de su portafolio volvió a ser una de las claves que explican el crecimiento de su riqueza en un año marcado por la incertidumbre.

Las empresas que sostienen el imperio económico de Slim

América Móvil sigue siendo uno de los pilares clave de la fortuna de Carlos Slim, gracias a su sólida presencia en América Latina y a ingresos estables que le permiten sortear la volatilidad del mercado.

A esto se suman inversiones en sectores estratégicos como construcción, infraestructura y energía, con Grupo Carso como eje central de su entramado empresarial, lo que explica por qué su patrimonio continuó creciendo incluso en contextos económicos adversos.

De cuánto es el patrimonio de Carlos Slim hoy

Al cierre de 2025, la fortuna de Carlos Slim se mantiene entre las más altas a nivel global, con un patrimonio valuado en decenas de miles de millones de dólares, de acuerdo con estimaciones financieras.