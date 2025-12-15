El debate se reactivó a partir de estudios que analizan la relación entre la ingesta frecuente de carne y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

Durante décadas, la carne roja fue sinónimo de alimentación completa y tradición en millones de mesas. Sin embargo, advertencias recientes de la comunidad científica —impulsadas por declaraciones de un Premio Nobel de Medicina— volvieron a poner bajo la lupa su consumo habitual y los posibles riesgos para la salud.

Un Premio Nobel alertó sobre el consumo de carne y su vinculación con el riesgo de cáncer

El virólogo Harald zur Hausen, ganador del Premio Nobel de Medicina, advirtió sobre una posible relación entre el consumo de carne de vacuno y un mayor riesgo de cáncer de colon. Sus observaciones se basan en estudios epidemiológicos que comparan tasas de la enfermedad en distintos países.

Según explicó, las regiones con alto consumo de carne roja presentan mayores niveles de cáncer colorrectal que aquellas donde su ingesta es menor. El especialista aclaró que no se trata de eliminarla por completo, sino de revisar la frecuencia y cantidad consumida .

Qué dice la OMS sobre la carne roja y las carnes procesadas

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, clasificó a la carne roja como “probablemente carcinogénica” para los humanos. Esta definición se apoya en evidencia que la vincula con el cáncer colorrectal.

En el caso de las carnes procesadas, como embutidos y salchichas, la clasificación es más severa: se consideran cancerígenas con evidencia suficiente, lo que refuerza la recomendación de limitar su consumo.

Cuánta carne consumir y qué recomiendan los especialistas