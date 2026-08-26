El empresario mexicano Carlos Slim planteó un modelo laboral basado en trabajar tres días por semana, con jornadas de 12 horas diarias. La declaración no es reciente: fue realizada en octubre de 2023 durante la XXVIII Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en España.

La propuesta volvió a cobrar relevancia ante la reducción gradual de la jornada laboral aprobada en México. Sin embargo, las palabras de Slim no forman parte de la reforma mexicana ni representan una disposición obligatoria para las empresas.

Carlos Slim propone trabajar tres días durante 12 horas

Durante su participación en el encuentro internacional, Slim cuestionó la idea de reducir únicamente la cantidad de horas trabajadas por día. Frente a ese modelo, propuso concentrar la actividad semanal en menos jornadas.

“Yo creo que reducir el horario así es una tontería. Lo que pienso es que tenemos que trabajar tres días, 12 horas diarias”, declaró el empresario.

El fundador de Grupo Carso sostuvo que este sistema permitiría distribuir el trabajo entre más personas. Según explicó, otros empleados podrían cubrir los días restantes, lo que ayudaría a ampliar las oportunidades dentro del mercado laboral.

Por qué Carlos Slim propone extender la edad de jubilación

La propuesta también contempla que las personas permanezcan activas durante más años. Slim consideró que, debido al aumento de la esperanza de vida, los trabajadores deberían jubilarse a los 75 años, en lugar de hacerlo a los 60 o 65.

“Hay que trabajar menos días, tres días, no cuatro ni cinco, pero más horas y más años”, afirmó durante la misma intervención.

El empresario relacionó este esquema con la necesidad de incorporar a más personas al sistema económico y laboral. También señaló que disponer de más días libres podría aumentar la demanda de actividades vinculadas con el entretenimiento, el turismo y el deporte.

El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será el hombre más rico de México EFE

Cómo será la reducción de la jornada laboral en México

La propuesta personal de Slim es diferente de la reforma constitucional publicada por el Gobierno mexicano en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026.

El decreto establece que la jornada semanal llegará gradualmente a 40 horas en 2030 y determina que la reducción no podrá provocar una disminución de sueldos, salarios o prestaciones. El calendario oficial es el siguiente:

2026: jornada máxima de 48 horas semanales.

2027: jornada máxima de 46 horas semanales.

2028: jornada máxima de 44 horas semanales.

2029: jornada máxima de 42 horas semanales.

2030: jornada máxima de 40 horas semanales.

Por lo tanto, el esquema de tres días laborales de 12 horas propuesto por Carlos Slim no es el modelo aprobado en México. Se trata de una postura empresarial expresada en 2023, mientras que la duración legal de la jornada se rige por la Constitución, la legislación laboral y el calendario gradual establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.