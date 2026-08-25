Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una importante alerta que afecta a todos los ciudadanos de México, relacionada con un shampoo ampliamente comercializado que ha sido retirado de todos los supermercados y puntos de venta en el país.

El organismo gubernamental ha confirmado la marca del shampoo en cuestión, el cual dejará de comercializarse debido a la contaminación por una bacteria, instando a todos los consumidores del país a ejercer un extremo cuidado al acercarse a las tiendas.

El shampoo que exigió retirar del mercado la Cofepris por contaminación de una bacteria que podría ser mortal. Foto: Cofepris

¿Qué shampoo famoso ordenó la Profeco retirar del mercado?

La alerta emitida por la Cofepris responde a la preocupación generada por el uso del producto contaminado, ya que podría generar infecciones en consumidores, especialmente aquellos cuyos sistemas inmunitarios se encuentran comprometidos, si llega a tocar ojos, nariz o piel.

La entidad pública encargada de resguardar a los ciudadanos del país frente a cualquier riesgo sanitario, ha comunicado a la población sobre el retiro del mercado, por parte de la empresa Henkel Capital, S.A. DE C.V., del producto Shampoo Totale de Tec Italy.

El producto en mención, que se presenta en un envase de 1 L y tiene asignado el número de lote 1G27542266, dejará de estar disponible en todos los mercados y comercios a nivel nacional debido a la posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca.

Los síntomas asociados a esta contaminación pueden ir desde diarrea leve hasta bacteriemia y meningitis, lo cual resulta en un riesgo potencialmente mortal. Por lo tanto, el Shampoo Totale de Tec Italy, en presentación 1 L, con el número de lote 1G27542266, constituye una amenaza para la salud de los consumidores.

Imagen ilustrativa. IA Gemini

¿Qué advertencias emitió la Cofepris?

Ante el posible peligro que representa el uso de este shampoo contaminado, la Cofepris ha emitido una serie de advertencias dirigidas tanto a la población en general como a los distribuidores a nivel nacional.

Asimismo, se ha solicitado a los ciudadanos que mantengan la precaución necesaria y verifiquen la autenticidad del producto antes de su adquisición.

Para la población

No adquirir ni usar el **Shampoo Totale** de **Tec Italy** con el número de lote **1G27542266**. En caso de contar con el **Shampoo Totale** de **Tec Italy** con el número de lote **1G27542266**, debe contactarse con la empresa **Henkel Capital, S.A. de C.V.**, para su devolución. En caso de presentar cualquier síntoma, acudir con un **profesional de la salud**, quien, a través de **valoración**, **estudios** y **análisis**, le proporcionará un **diagnóstico especializado** y el tipo de **tratamiento** a seguir.

Si el producto Shampoo Totale de Tec Italy con el número de lote 1G27542266 se encuentra en el almacén, se debe proceder a su inmovilización y evitar su comercialización, además de contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. y a la autoridad sanitaria correspondiente.

En este sentido, la autoridad federal establece que el retiro solo incluye el producto Shampoo Totale de Tec Italy, en su formato de 1 litro, con el número de lote 1G27542266. Si se obtiene información que involucre a otros lotes, se informará de manera oportuna.